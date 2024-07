Csodálatos kismama: friss fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját Weisz Fanni

Nyilván nekem a fotózásokon használt sminkelések miatt sokkal inkább igénybe vett az arcbőröm, ezért sűrűbben van szükségem az arctisztító kezelésekre. Az utóbbi időben azonban et egy kicsit kimaradt, mert a kis bébikémnek sehogy nem volt jó, nem nagyon hagyott egy helyben maradni. De talán most végre ő is úgy érzi, hagynia kell kicsit, hogy jól érezzem magam, mert ha megszületik, akkor ezeknek a napoknak a számát, gondolom, úgy is a minimálisra fogja csökkenteni