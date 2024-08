Rettentő kínos: így bukott le a mindenki előtt titkolózó Vilmos herceg és Katalin

Jelenleg igen nehéz időszakot él meg a britek kedvenc királyi párja, Vilmos herceg és Katalin hercegné: III. Károly és Katalin rákos megbetegedése külön-külön is rendkívül megterhelő lenne lelkileg, ráadásul a Harryvel évek óta húzódó, sőt, egyre jobban elmérgesedő testvérviszálynak sem látni a végét. Alighanem ők maguk is örömmel visszarepülnének az időben arra a pontra, amikor még sem felelősség nem nyomta a vállukat, sem ennyi viharvelhő nem gyülekezett körülöttük. Nos, a People magazin a Katalin, Wales hercegnéje (Catherine, the Princess of Wales) című életrajzi könyvet fellapozva nosztalgiázott, és felidézte azt a pillanatot, amikor a fiatal szerelmeseknek először be kellett vallaniuk: együtt vannak.

Katalin és Vilmos herceg egy 2010-es fotón: ekkor jelentették be az eljegyzésüket Fotó: AFP

Vilmos herceg exe buktatta le őket

Katalin hercegné – azaz akkoriban még Kate Middleton – és Vilmos a St. Andrews egyetemen ismerkedtek össze. Hamar közel kerültek egymáshoz, ugyanakkor a kapcsolatukat nem verték nagy dobra. Ugyan állítólag "nyílt titok volt", hogy együtt vannak, erről még a közeli barátaik előtt sem beszéltek – egészen addig, amíg egy buli alkalmával Vilmos exe, Carly Massy-Birch sarokba nem szorította őket. Épp az "én még sosem" nevű ivós játékot játszották, Carly pedig a következő feladatot adta a jelenlévőknek: "Én még sosem randiztam két emberrel ebből a szobából!" Annak kellett innia, akire ez a kijelentés nem volt igaz, azaz Vilmos hercegnek, aki Robert Jobson királyi szakértő könyvének tanúsága szerint ekkor szúrós tekintettel meredt exére, majd azt mondta:

Nem hiszem el, hogy ezt mondtad!

Ezt követően persze Vilmos kénytelenek volt kimondani: szerelmesek egymásba Katalinnal.