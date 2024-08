Vilmos herceg összeomlásáról jött hír, ezt nehéz ép ésszel kibírni

Katalin hercegné márciusban, egy hasi műtétet követően tudatta a nyilvánossággal, hogy rákkal küzd. Mint elmondta, megelőző kemoterápiás kezelésen vesz részt, és a bejelentés előtt családjával, különösképp gyermekeivel is meg kellett értetnie, pontosan min megy keresztül. Most az is kiderült, hogy reagált a lesújtó hírre Vilmos herceg.

Vilmos herceget nagyon megviselte szerettei küzdelme. (Fotó: KGC-178 / Northfoto)

Vilmos herceg állítólag összeomlott felesége rákdiagnózisa hallatán. Attól csak még nehezebb volt feldolgozni számára a hírt, hogy nem sokkal korábban III. Károly királynál is rákot találtak.

Ez pusztító volt számára

– mondta Robert Jobson királyi szerző a Us Weekly-nek a 42 éves Vilmosról. Jobson szerint nincs kétség afelől, hogy a herceg összeomlott, és azonnal gombócot érzett a torkában. Érzéseinek vélhetően azonban nem engedett teljesen teret, mivel ahogy az apja, úgy felesége is igyekezett nyugodt maradni, leginkább azért, hogy ne ijesszék meg a gyerekeket.

A bejelentés óta Katalin kerüli a stresszt és amikor csak lehet, pihen, így nagyrészt távol maradt a nyilvánosságtól. Két megjelenést vállalt csak, júniusban a Trooping the Color ünnepségen, majd júliusban a wimbledoni tenisztornán tűnt fel, ahol tapsvihar fogadta. Júniusban azt nyilatkozta, hogy „még néhány hónapos” kezelés van a láthatáron, azzal azonban, hogy mosolyogva, magabiztosan állt a nagyközönség elé, sokakat megnyugtatott az állapotát illetően.