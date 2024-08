Váratlanul hozta meg döntését a Next Top Model Hungary, abbahagyja a modellkedést

Hawa a Next Top Model Hungary egyik nagy esélyese volt, egészen a döntőig eljutott, ahol épphogy lemaradt a dobogóról. Kritikaként sokszor megkapta, hogy dolgoznia kell a hozzáállásán, mert túl érzékeny, és ezek a hisztik nem megengedettek a szakmában. Bár azóta egyre több megbízást kap, a fiatal szépség mégis úgy döntött, hogy felhagy a modellkedéssel.

Hawa régóta modellkedik, már a műsor előtt is több felkérése volt (Fotó: Ákos Perity)

Már csak élvezetből modellkedik

Kouyaté Hawa Krisztina már a Next Top Model Hungary előtt is modellkedett, de a forgatás miatt szüneteltette karrierjét. Ám a verseny után nemcsak korábbi megrendelői tértek vissza hozzá, hanem új megkereséseket is kapott. A modell mégis váratlan lépésre szánta el magát, és úgy határozott, hogy abbahagyja a modellkedést.

— Lassan jönnek vissza a munkáim, egyre több van, bár most egy ideig pihentetem a modellkedést. Úgy érzem egy kicsit, hogy most inkább magamra kell koncentrálnom és fejben helyrerakni a dolgaimat. Ha vannak is munkák amiket elvállalok, azokat azért mert tök érdekesnek tartom őket. Például most is volt egy beauty fotózásom, és ténylegesen kíváncsi vagyok rá, milyenek lesznek a képek. Élvezetből elvállalom, de úgy, hogy csak a pénzért, úgy nem vállalom” - mondta lapunknak a modell.

Hawa a médiában próbálná ki magát (Fotó: Szabolcs László )

Iskolapadra cserélte a kifutót

Az egzotikus szépség két dolog miatt döntött úgy, hogy egyelőre jegeli a modellkedést. Egyrészt szeretné kicsit élvezni az életet, és rendezni a gondolatait, másrészt pedig a jövőjét szeretné megalapozni. A Next Top Model Hungary sztárja ugyanis több lábon szeretne megállni.

— A modellkedés azért marad maximum hobbiként, mert szeptemberben kezdődik az iskolám. Kommunikáció és médiát tanulok. Így a médiában szívesen dolgoznék, mert a műsorban érdekes élmény volt a másik oldalát is megnézni a tv-nek.

Nem tudom még, hogy mi leszek, most így nem is gondolkozom sem ezen, sem a modellkedésen. Csak így próbálok így lazán és élvezetből élni egy kicsit, hogy helyrerázzam magamat fejben.



Hawa mindenképp kamerák közelében képzeli el az életét

Hawa kacérkodik annak a gondolatával is, hogy Demcsák Zsuzsa vagy Kárpáti Rebeka nyomdokaiba lép, és a modellkarrier után a műsorvezetéssel próbálkozna. De az is felmerült, hogy esetleg a kamera másik oldalán találja meg a hivatását.