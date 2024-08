Hawa őszinte vallomása: A való életben lehet nemet mondani

Hawa közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Next Top Model Hungary után is van még olyan, aki úgy gondolja, nem alkalmas modellnek. Bár szerencsére kevés negatív visszajelzést kap, igyekszik ezeket is kizárni, többségében pedig úgyis pozitív hozzászólásokat kap. Szakmai életében sem éri hátrány érzékenysége miatt.

Hawa Next Top Model Hungary-s szereplése után is sok kritikát kap érzékenysége miatt (Fotó: Szabolcs László)

Még alapvető szükségleteit is félre tudja tenni

Kouyaté Hawa Christina, azaz Hawa elmondta, hogy bár a műsorban extrémen kijött az érzékeny oldala, ez a szakmai életében egyáltalán nem hátráltatja. Ő tudta magáról, hogy ilyen, szóval nem érték meglepetésként a visszajelzések. De mivel korábban is modellkedett, nem értett egyet a kritikákkal, amikben azt fogalmazta meg a zsűri, hogy emiatt alkalmatlan lenne a szakmára. Nem hisztizik, és nem panaszkodik. Van egy különleges taktikája is, amit alkalmaz ilyen esetekben. Ráadásul olyan fókuszált állapotba kerül ilyenkor, hogy még az alapvető szükségleteit is félre tudja tenni a munkák idejére.

— Abszolút nem érzem azt, hogy most ez hátrány lenne.

A való életben, a tényleges munkákon teljesen kikapcsolok, tök mindegy, hogy meddig tart egy fotózás, hogy milyen pózban kell lenni, meddig kell tartani.

Nem szoktam ezekre érzékeny lenni. Egyébként munkák alatt enni sem szoktam, mert olyan vagyok, hogy csináljuk, nincsenek problémák, majd utána foglalkozom vele. Csak daráljuk, legyünk hasznosak.

Hawa a műsor óta is dolgozik azon, hogy kevésbé érzékenyen reagáljon (Fotó: Szabolcs László)

Hawa csak a félelmeire reagált

A modell szerint a Next Top Model Hungary-ben látott szélsőséges helyzetek sem feltétlenül életszerűek a szakmában. Elmondása szerint ő is csak azért reagált annyira hevesen, mert az összes rémálma megjelent a műsorban. Erre pedig a valóságban nem kerülhetne sor. Ebben pedig úgy tűnik az idő is őt igazolja, hiszen egyre több felkérést kap.

— A műsorban ugye, nagyon speciálisak voltak a körülmények, és főként a félelmeim voltak azok, amik visszafogtak.

Ha mondanák egy fotózáson, hogy varanggyal kell fotózkodnom, akkor azonnal nemet mondanék, mert nem tudnám úgy elvégezni a munkát, ahogy én képes vagyok rá.

A való életben ebből a szempontból könnyebb, hogy lehet nemet mondani, ha olyan munka van, amit tudom, hogy nem tudok 100%-osan elvégezni. De az összes többi munkámat, amit elvállalok, azokat meg úgy végzem el, ahogy kérik. Egyébként elégedettek is velem — mondta modell.