Megindító pillanatok az Újratervezésben: a kerekesszékes Krisztián óriási álma teljesült

Az Újratervezés eheti adásaiban megismerkedhettünk az Erdős-Berky családdal: Mária és Attila nehéz körülmények között nevelik a 15 éves Krisztiánt, akinek Duchenne-féle izomdisztrófiája van, emiatt pedig néhány éve kerekesszékbe kényszerült, az orvosok szerint pedig 18 éves koráig fog élni. A fiú állapota miatt ki kellett költözniük abból a pilisi házból, amiben laktak és albérletbe költöztek. Saját anyagi helyzetük azonban nem tette lehetővé, hogy akadálymentesítsék a kis házat, ekkor érkezett az Újratervezés csapata, akik speciális terveket készítettek.

Az Erdős-Berky család rá sem ismert az Újratervezés csapata által felújított házikóra (Fotó: TV2)

Nem csak egy álma válhatott valóra Krisztiánnak

Amíg az Újratervezés csapata a ház felújításán és bővítésén dolgozott, a családot több programmal is megleptek a műsor készítői. Első körben Király Viktorral találkozhatott a tinédzser fiú, aki mindig is nagy példaképe volt, így a találkozás mindkettejük számára megható volt.

Amikor Szabó Zsófi felkért, hogy találkozzak Krisztiánnal, azonnal tudtam, hogy el akarom vállalni. Bevallom, a találkozásnál én is zavarban voltam egy kicsit.

– mesélte Viktor.

Krisztián nagyon várta, hogy megpillanthassa az akadálymentes fürdőszobát (Fotó: TV2)

Nem sokkal később a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattak el, mert Krisztián még sosem járt az állatkertben. De nem maradtak feladatok nélkül sem, hiszen Ördög Nóra és Stohl András segítségével egy személyre szabott Ázsia Expressz játékban is részt vehettek, amelynek fődíja nem más, mint a felújított ház kulcsa volt.

A munkálatok befejeztével a pilisi házra rá sem lehetett ismerni, nem csak az alapterülete lett jóval nagyobb, de a külseje is megújult, ami a család minden elképzelését felülmúlta. Végül Krisztián végre birtokba vehette saját, akadálymentes, kényelmes és minden igényt kielégítő fürdőszobáját. A ház átadása után még nem ért véget az öröm: Krisztiánt ugyanis egy cicával is meglepték, amin a fiú nagyon meghatódott. Mindig is szeretett volna egy saját cicát, de sosem gondolta, hogy egyszer ez a vágya is valóra válhat.