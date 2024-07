”Majdnem 2 hétig sírtunk és reménykedtünk” – traumájáról vallott Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska az énekes közösségi oldalán jelentkeztek be, ahol beszámoltak arról, hogy milyen traumán mentek keresztül az elmúlt hetekben. A pár két héten keresztül csak reménykedni tudott abban, hogy nem veszítik el szeretett családtagjukat.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska sírással és nehézségekkel teli heteken vannak túl (Fotó: Máté Krisztián)

De most Krisztiánék végre fellélegezhetnek, hiszen a kiskutyájuk, Süni túl van az életveszélyen, ami nem csak a kis állat kitartó küzdelmének és a szeretetnek, hanem a profi orvosoknak is köszönhető.

Hatalmas küzdelmen és traumán mentünk át, főleg a mi hősünk, Süni! Majdnem 2 hétig sírtunk és reménykedtünk, és végül győztünk. Hamarosan mindenről be fogunk számolni videóban mindenkinek, hogy mi is történt velünk az utóbbi pár hétben. Köszönjük minden doktornak, hogy velünk maradhatott ez a csodálatos kiskutya, mert nagyon kevés volt az esélye

– írta a lábadozó kutyusról készült fotókhoz az énekes.

Zámbó Krisztiánék végre nyugodtan aludhattak

Azt, hogy mi is történt pontosan a négylábú családtaggal, egyelőre nem árulták el, de Krisztián megígérte a követőinek, hogy beszámol majd. Szerencsére azonban úgy tűnik, hogy minden jól halad és Süni a gyógyulás útjára lépett. Ezt az is bizonyítja, hogy tegnap végre a klinikáról is hazavihették a kutyust.

Köszönöm! Az éjszakát már itthon töltötte velünk

– írta kora hajnalban egy mosolygós fotóhoz Zsuzska.

A párnak a Süni nevű pomerániai törpespiccen kívül több kutyusuk is van, és természetesen mindegyikőjüket imádják, így nem volt kérdés, hogy ebben a helyzetben is mindent megtesznek majd érte.