Amire senki sem számított: Váratlan kijelentést tett Opitz Barbi apja

Hosszú ideje, egészen pontosan tavaly december óta hangos a sajtó Opitz Barbi és az édesapja botrányától, a családi dráma napról napra egyre durvábbnak és durvábbnak tűnt, olyannyira, hogy szinte már esély sem volt a békülésre.

Opitz Barbi a szüleivel (Fotó: Bors)

Ám amikor a Bors néhány nappal ezelőtt megkereste az énekesnő apját, Tamást, nagyon úgy tűnt, hogy megtört a jég. A férfi a korábbi fenyegetőzések és durva hangnem helyett akkor nyugodtan, szeretetteljesen üzent a lányának a Borson keresztül:

Remélem, boldog lesz a kislányom

Ezt követően hozzátette, rájött, hogy teljesen felesleges sajnáltatnia magát. Nos, ez mindenképp megdöbbentő fordulatnak számított, ám itt még nem értek véget a meglepetések.

Elhagyja az országot?

Az énekesnő édesapja a hétvégén arról számolt be, hogy boldog, ugyanakkor más újságírók kérdéseire nem igazán kíván reagálni. Ezt követően egy meglepő részletet is elárult a jövőjével kapcsolatban, ami arra enged következtetni, hogy végleg ki szeretne vonulni a lánya életéből

− Van egy gyönyörű barátnőm, azt tervezem, hogy kiköltözöm vele az Egyesült Államokba - jelentette ki Tamás, de természetesen az is lehet, hogy később meggondolja magát és nem kezd új életet egy másik földrészen, távol a lányától, akivel igencsak viharos a kapcsolata.

Tavaly karácsonykor kezdődtek a gondok

A thrillernek is beillő családi botrány tavaly decemberben kezdődött azzal, hogy eltűnt Opitz Barbi. Az ügy, melyet az édesanyja és a testvére robbantottak ki, komolynak tűnt, még a rendőrség is kereste a göndör hajú lányt, akit végül épségben meg is találtak. Eljárás is indult, emberrablással vádolták meg Barbi kedvesét, Albertet, aki végig tagadta a bűnösségét.

A decemberi káosz és dráma után egy pár hónapos csend következett, de ez közel sem jelentette azt, hogy ne forrnának az indulatok a felek között. Májusban váratlanul aktivizálta magát Opitz Barbi édesapja Tamás, aki létrehozott egy TikTok fiókot, ahol videóban üzent a lányának:

Nem te mondtad el nekem, hogy fojtogatott? Azért kell egész életemben szenvedjek, mert féltelek attól, hogy egy nap majd megöl az a rohadék?

- üvöltötte a kamerába, Barbi azonban a kedvese védelmére kelt, szerinte ugyanis az apja az, aki agresszív. Nos, a háború azóta is zajlik kettejük között, ám ha Tamás valóban kiköltözne Amerikába, akkor biztosan lecsillapodnának a kedélyek.

Vajon mit hoz a jövő?