„Olyan szépek” – csodálatos fotót mutatott gyönyörű gyermekeiről Kulcsár Edina

Mint arról a Bors már beszámolt, Kulcsár Edina és férje, G.w.M nem is lehetne ennél boldogabb, hiszen csütörtök reggel világra jött legkisebb fiuk, Dion.

Hatalmasat nőttek Kulcsár Edina idősebb gyermekei Fotó: Ladóczki Balázs

A sztárpár, – ahogy azt már megszokhattuk – közösségi oldalain jelentették be az örömhírt, sőt azóta már több fotót is megosztottak a kis Dionról. Sokakban szinte egyből fel is merült a kérdés, hogy ilyenkor hogy a szépségkirálynő és a rapper többi gyermeke, hogy fogadta az újabb kistesót, hiszen Amara is csak nemrég ünnepelhette az 1 éves születésnapját.

Gyönyörűek Kulcsár Edina gyermekei

Nos, Kulcsár Edina legfrissebb fotója alapján az előző házasságából született gyermekei, Medox és Nina már most igazi nagytesók, követői pedig szabályosan elájultak attól, hogy milyen szépek a gyerkőcök.

Tegnap így jöttek meglátogatni minket a kórházba! Medox, Nina

- írta a sztármami a csodás fotóhoz, amelyhez percek alatt rengeteg komment érkezett.

„De szépek”

„Olyan szépek”

„De aranyosak egyemmeg kis tündérek”

„A két egyéniség”

„Nagyon aranyos Medox es Nina”

– írták mások mellett.

Kulcsár Edina legújabb fotóját a gyermekeiről ITT tudod megnézni!