Kulcsár Edina már otthon is van a kis Dionnal – családi fotó

Mint arról a Bors is beszámolt, sztárpár boldogsága határtalan! Csütörtök reggel világra jött Kulcsár Edina legkisebb fia, Dion.

Fotó: Szabolcs László

Az egykori szépségkirálynő és a rapper péntek este szinte egyszerre jelentették be, hogy megszületett második közös gyermekük. A kisfiú az egyedi hangzású Dion nevet kapta, amire nem sokan tippeltek volna. A bébi az előzetes információk alapján programozott császárral látta meg a napvilágot az Oroszlán jegyében, ráadásul egy igencsak misztikus napon, augusztus 8-án.

Szombaton délelőtt pedig G.w.M a közösségi oldalán jelentette be, hogy már haza is vihette a kismamát és gyönyörű kisfiúkat. A megható első családi fotót egy imádkozó kézzel osztotta meg a rapper, ezzel is kifejezve, hogy rendkívül hálás Edina szerelméért és a családért, amit tőle kapott.

A kommentelők pedig azonnal aggodalmaskodni kezdtek, hogy két nap után, hogyan engedhették haza Edinát és a babát. A másik, amire pedig a legtöbben kíváncsiak voltak, hogy a sztármama végül császárral vagy természetes úton hozta világra a kis Diont. De persze a boldog gratulációk sem maradtak el.