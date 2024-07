„Hercegnőm” – Mindenkit elvarázsol Kulcsár Edina kislányának szépsége - Fotó

Kulcsár Edina magyar szépségkirálynő, modell, műsorvezető, énekesnő, de most már elsősorban édesanya. Volt férjétől, Szabó Ádám Csutitól két gyermeke született, Medox 2018 szeptemberében, Nina bő másfél évvel később, 2020 áprilisában. Az egykori szépségkirálynő G.w.M-et tavaly májusban ajándékozta meg Amarával. Hamarosan pedig egy kisfiúval is bővülni fog a mozaikcsaládjuk.

Fotó: archív / hot magazin

Edina nagyon büszke mind a három gyermekére, akikről időről-időre oszt is meg friss tartalmakat a közösségi oldalán. A rajongók pedig imádják nyom követni a picik fejlődését, ami azonban szemet szúrt nekik, hogy többnyire csak Medox és Nina életéről tudhatnak. Nemrég például Nináról ismét friss fotót tett közzé Edina a lánya névnapjának alkalmából. A fotóból az is kiderült, hogy különleges helyen, vízpart közelében ünnepelték meg a jeles napot.

„Névnapos hercegnőm!” - Írta cuki fotójához Kulcsár Edina, amit ide kattintva tekinthetsz meg. Nina egyébként citromsárga ruhácskájában kész kis hölgyként pózolt. Hatalmas mosoly terült el az arcán, ami arról árulkodott, hogy nagyon is boldog lett az idei névnapja. Ráadásul egyértelműen látszik a pici lányon, hogy nőként férfiak fognak küzdeni a kegyeiért.

- De édes vagy Nina😍 hogy megnőtt

- Awwwwww de kis cuki

- Jajj, de szép😍 Isten éltesse

- írták Nina láttán az elámult rajongók.