Bréking! Megszületett Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

Mindenki nagyon várta már ezt az örömhírt, megszületett a sztárpár már várva várt kisfia. Kulcsár Edina már a hét elején megírta a rajongóknak, hogy a héten biztosan világra jön a baba. Az biztos, nemcsak a házaspár várta már nagyon ezt a pillanatot, hanem népes rajongótáboruk is.

Megszületett Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

A szépségkirálynő és a rapper februárban jelentette be, hogy úton van második közös gyermekük. Kulcsár Edina és férje később azt is megosztották a követőkkel, hogy kisfiút várnak mindkettőjük legnagyobb örömére. G.w.M már akkor „kis hercegemnek” nevezte a babát, és mindenkinek elmondta: alig várja, hogy a kezébe vegye.

A sztáranyuka várandóssága végéig nagyon nyugodt volt és nagyon aktív, ahogy korábban fogalmazott, érezte, hogy most is minden rendben lesz. Kulcsár Edina már nagyon érezte a héten, hogy kisfiuk már türelmetlen, biztosan világra jön még a héten. És így is lett, ma megszületett második közös gyermekük.

Mindenki nagyon boldog, a kis Amara is, aki most velük van végig a kórházban. A szépségkirálynő és férje direkt olyan kórházat kerestek, ahová magukkal tudják vinni a kislányukat.

A számmisztikus szerint sikeres üzletember lesz Kulcsár Edináék kisfia, született vezető, igazi harcos. A születési száma a 6-os lesz, hiszen 2024.08.08-án látta meg a napvilágot, tehát 20+2+4+8+8=42, 4+2=6. Az, hogy augusztusban született, a gyerekkorára tesz jóslatokat.

- A 8-as a Mars száma, küzdelmes gyerekkort sejtet, azt a szemléletet vetíti előre, hogy: „annak van igaza, aki az erősebb”. Nem lesz ez egyszerű gyermekkor, de a küzdési vágy felnőttkorban hasznos lesz. Meg kell említeni, hogy a születési dátumából hiányzik az 1-es, ami az egó, az egészséges énkép száma, és ezzel vág egybe a hiányzó 5-ös is, ami az önbizalom száma. Tehát szüksége lesz ennek a fiúnak arra, hogy a szülei erősítsék az önbizalmát, kialakulhasson az egészséges egó: jó apa-férfi mintát kell látnia ahhoz, hogy később valóban érvényesülhessen a már említett sikeres üzleti vonal. Összességében tehát a kreativitás, a pénzteremtési készség, a harcos jellem kíséri majd a fiút – összegezte Kiss Zoltán Zéro.