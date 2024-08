Na erre Köllő Babett sem számított: csak a lányát hívták meg egy jeles eseményre

Neki augusztus utolsó hetén már kezdődik a suli egy évnyitóval utána pedig két-három nap osztálykirándulással. Úgyhogy most már megállíthatatlanul közeledik az ősz. Úgy érzem nagyon gyorsan eltelt ez a nyár. De talán ő nem is bánja, bár a tanszereket még be kell szerezni. Azt is imádom, mert a papírboltok hatalmas kedvenceim, úgyhogy már van bevett helyünk is, ahova mindig együtt megyünk vásárolni. Ezek a közösen programok mindig a legjobbak