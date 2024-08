Richter Joci próbálta megnyugtatni Köllő Babettet: kiborult a műsorvezetőnő

Köllő Babett Isntagram oldalát elárasztották a safari parkos fotók, ifj. Richter Józseffel ugyanis szoros barátságban vannak, többször is dolgoztak már együtt. Babett meglepte követőit, mert a Richter Safari Parkban járt és nem a legnagyobb, de még csak nem is a legvadabb állat okozott neki problémát.

Köllő Babett és lánya könnyedén vette az akadályokat a Richter Safari Parkban (Fotó: Fehér Norbert)

Egy madár fogott ki rajta

A sztáranyuka nagy bátorságáról tett tanúbizonyságot az elmúlt időszakban: volt része zsiráfetetésben, zebrasimogatásban és elefántlovaglásban, arról nem is beszélve, hogy egy óriási lengőtrapézon még a légtornász mutatványokat is begyakorolhatta. Ezek után döbbenetes, de egy struccféleség hozta rá a frászt. Legfrissebb videójában próbálja répával etetni az állatot, de félelmetesnek tartja és aggódik, hogy megcsípi, így hát odadobja neki a zöldséget. A videóban Richter Joci hallhatóan jót mulat a dolgon, meg is jegyzi, hogy ez nem elefánt, hogy elkapja a kaját. Az állat egyébként egy Olga névre hallgató nagymadár, aki Joci szerint a Jurassic Parkból érkezett.

Különleges kapcsolat

Köllő Babett egyébként Európa legszínvonalasabb cirkuszi műsorának, a Cirkuszok Éjszakájának műsorvezetője volt, idén már másodszor. Ifj. Richter Józseffel 2018 óta ismerik egymást, a ‘Csak show és más semmi’ című műsor kapcsán. Babett korábban a lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy régóta lenyűgözi a cirkusz világa, nem véletlenül: