Mi történhetett? Katalin hercegné megkezdte a felkészülését királynői szerepére

Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy egy hasi műtétet követően rákot találtak nála. Azóta kétszer, a Trooping the Colour nevű eseményen és a wimbledoni tenisztornán láthattuk személyesen. A hercegné várhatóan a nyár hátralévő részét a háttérben tölti, miközben folytatódik a megelőző kemoterápiás kezelése. A jövő azonban mást is tartogat...

Rajongói szerint csodás királynő válik majd Katalinból. (Fotó: AFP)

Jennie Bond szakértő szerint Katalin „nagyon nyugodt", már a jövőbe tekint, és ennek megfelelően tervezget. A tudósító úgy értesült, hogy a hercegné készül a jövőbeni királynői szerepére is - írja az instyle.com.

Úgy gondolom, hogy elég keménynek kell lenni ahhoz, hogy ne csak túléljen, hanem boldoguljon is az ember a királyi családban. Könnyen megfélemlítheti az embert a palota hierarchikus rendszere

– fejtette ki Jennie, hozzátéve, bár a királyi család vezetése még nagyobb felelősséggel jár, Katalinnak megvan az önbizalma ahhoz, hogy elvállalja ezt a szerepet.

Katalin előnye, hogy tudja, egy nap ő lesz a legmagasabb rangú nő a családban, így joga van kifejezni a véleményét arról, hogyan fog alakulni a monarchia intézménye az elkövetkező években és évtizedekben

– vélekedett a szakember. A felkészülés részeként a walesi hercegné olyan személyhez fordul, akinek van tapasztalata, ezért is kerül egyre közelebb Kamillához.

Kamilla és Katalin erőt és inspirációt merítettek egymásból: két nő ebben a rendkívüli élethelyzetben, mindketten ugyanazzal a különös sorssal

– mondta Jennie. A háromgyermekes anyuka ezzel párhuzamosan – a betegsége hozadékaként – úgy döntött, hogy mostantól előtérbe helyezi a családját és a gyermekeit. Csakhogy Károly király is rákkal küzd, így nem engedheti meg magának, hogy nem gondol már most a jövőre.

Úgy gondolom, hogy ez erősen tudatosította Katalinban, hogy talán csak néhány év maradt a szabadságból. Mit szeretne ezekkel az évekkel kezdeni? Felnevelni a gyerekeit, és mindent megtenni, hogy a lehető legjobban felkészítse őket a rájuk váró életre

– vélekedett egy bennfentes.