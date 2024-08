Leleplezték Katalin hercegné sötét titkát, rejtélyes férfival látták

Katalin hercegné és Vilmos herceg több mint 20 éve alkot egy párt, ám a kapcsolatuk során volt egy rövid időszak, amit külön töltött a fél, miután 2007-ben szakított. Ebben az időszakban Katalint egy másik férfival látták...

Katalin és Vilmos kapcsolatában is akadtak nehézségek (Fotó: Northfoto)

Bár most már boldog házasságban élnek három gyermekkel, a kapcsolatuk kezdetén nekik is akadtak nehézségeik – írja a Mirror. Egy ponton úgy tűnt, hogy a tündérmese véget ér, amikor Vilmos telefonon szakított Katalinnal, aki akkor már elköteleződésre vágyott, míg a herceg kicsit még élvezni akarta fiatal éveit. A szakítás után Katalin egy barátjával Ibizára utazott, majd visszatérve Londonba sok időt töltött Pippa Middletonnal. A pletykák szerint az ismerkedést sem vetette meg, rövid ideig randevúzott egy gazdag férfival, Sir Henry Ropnerrel, akit egyébként közös tanulmányaik miatt Vilmos is ismert.

Katalin végül visszatalált Vilmoshoz, onnan pedig jól ismerjük a történetet, ugyanakkor a hercegné elismerte, hogy ez a kis szünet a személyes fejlődése szempontjából fontos időszaknak bizonyult az életében. Nagyra értékelte azt az időt, amit egyedül töltött, így még magabiztosabban mondta ki a boldogító igent 2011-ben.