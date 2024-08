Felrobban a dühtől, végérvényesen betelt a pohár III. Károly királynál

Sussex hercege továbbra is jogi úton szeretné kikövetelni a (szerinte) neki járó biztonsági őrizetet, azonban nem áll túl jól a szénája. Ezúttal a Legfelsőbb Bíróságon is vesztett, ám még mindig nyújthat be további fellebbezést, amit valószínűleg meg is fog tenni. Harry azt szeretné, ha családja védelem alatt állna, amikor az Egyesült Királyságban tartózkodik, III. Károly királyt azonban frusztrálja, hogy a fia bonyolult jogi vitába kezdett.

Harry nem áll le! (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Harry akkor vesztette el az állandó védelemhez való jogot, amikor visszalépett a királyi kötelezettségeitől. Ő ezért Károlyt hibáztatja, ami csak még nagyobb viszályhoz vezethet a herceggel amúgy sem békés kapcsolatot ápoló családban – írja a The Sun.

Egy, az uralkodóhoz közel álló forrás szerint Harry nagyon téved, ha azt hiszi, hogy az apja irányítja a biztonsági ügyeket. Hozzátette: Károly számára frusztráló, hogy Harry nem fogadja el a bíróságok döntését. A közvélemény úgy látja, jobb, ha az uralkodó nem avatkozik bele a jogi csatába és a fiára hagyja ezt az egészet.

Harry a korábbi hírek szerint azért ragaszkodik annyira a védelemhez, mert a felesége durva fenyegetéseket kapott, ezért ő a maga részéről nem is engedi Meghan Markle-nek, hogy betegye a lábát az Egyesült Királyságba a testi épsége érdekében.

Mint azt megírtuk, a házaspár brit királyi családtól való függetlenedésének fő oka az volt, hogy Meghan a sok kritika miatt már azon gondolkodott, véget vet az életének. Miután sikerült kigyógyulnia a depresszióból, a legkevésbé sincs szüksége rá, hogy ismét fenyegetve érezze magát, ezért is olyan elszánt az üggyel kapcsolatban Harry. Aggodalma azonban, úgy látszik, hogy sértett családja körében süket fülekre talál...