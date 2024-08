Kikerült az internetre Lakatos Tícián egyik utolsó interjúja

Mindenkit megrázott Lakatos Tícián halálhíre, akit a legtöbben a Love Island című párkereső valóságshowból ismert. Mint azt a Bors megtudta, a 24 éves fiatalt otthonában érte a tragédia. Bár a mentők időben kiérkeztek, sajnos hiába küzdöttek Tícián életéért. A sportnak és a tévészereplésének köszönhetően több sztár is személyesen ismerte, többek között Erdei Zsolt és G.w.M exe, Nagy Melanie is. Utóbbi még a Dikh TV-ben is készített vele interjút.

Mindenkit megrázott Lakatos Tícián halála (Fotó: RTL)

Előkerült Lakatos Tícián az egyik utolsó interjúja

Lakatos Tícián párkeresési szokásait egy tévéműsorban többen is láthatták korábban. Ezért is hívta be a Dikh TV-be Nagy Melanie, akivel a mai fiatalok párkeresési és ismerkedési szokásairól beszélgettek. Valamint a sportoló azt is kifejtette, hogy milyen típusú lányok keltik fel az érdeklődését, és mi a véleménye a párkapcsolatokról.

– Én azt mondom, a nyers igazság jobb, mint a kegyes hazugság, és igazából nekem egy nő legyen természetesen szép. Egy lányak, egy nőnek, egy hölgynek nem kell sminkelni! – osztotta meg véleményt, majd arról is kérdeztek, hogy mik azok a szempontok, amik szerint ismerkedik.

Tényleg igaz az a mondás, hogy a külső megfog, a belső megtart. Elsőnek mindig az ember a könyv borítója alapján ítél, tehát kell lennie egy jó stílusodnak, egy egyedi pacekodnak kell lennie. Egy férfi és egy nő is már rögtön kiszúrja az öltözékedről, hogy milyen ápolt. A kémia a legfontosabb, ha például a bőröd illata kedves, a másiknak akkor onnantól vége van, az a nagyon fontos

– mesélte mosolyogva Tícián.

Előkerült Tícián egyik utolsó interjúja (Fotó: Facebook)

Három nő is a barátnőjének tartja magát

Az információk szerint, Tícián a barátnője karjaiban halt meg. Azonban az interneten három lány is azt vallja, hogy ő volt az ökölvívó kedvese, ami eléggé elgondolkoztatta a közvéleményt...Nos, itt van nekünk Zsófi, akivel Tícián a Love Islandben jött össze még 2019-ben, s bár nagy szerelem volt, végül szakítottak. Bár ez sem volt egyértelmű, ugyanis azon is összevesztek a nyilvánosság előtt, hogy melyikőjük mondta ki a kapcsolatuk végét. Na, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy Zsófiról mindenki úgy tudta, hogy csak a múltja Tíciánnak, viszont az Instagram-posztjából kiderült, hogy közel sem. Állítólag július 19-én találkoztak utoljára, s akkor a 24 éves fiú szerelmet vallott neki. Majd egy másik hölgy is azt állította, hogy kapcsolatban voltak, és ő sem za, aki ott volt a tragédia pillanatában.