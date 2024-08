Durva titokra derült fény Lakatos Tíciánról a halála után, három nőről suttognak

Lakatos Tícián tragikus halála még mindig beárnyékolja a sztárvilágot. A Love Island egykori győztese július 30-án hajnalban hunyt el, hátsó- és elsőfali szívinfarktusban. Mindez a barátnője szeme láttára történt, s bár ő próbált segíteni a szerelmén, a mentősök elmondták: az egykori valóságshow sztár azonnal az életét vesztette, és már senki sem tudta volna megmenteni...

Lakatos Tícián súlyos titkot őrzött (Fotó: RTL / Facebook)

Lakatos Tícián súlyos titkot őrzött

A Love Island egykori győztesét ezrek gyászolják: családja, barátai, ismerősei és barátnői is. Igen, jól olvastad... Az információk szerint, Tícián a barátnője karjaiban halt meg, azonban az nem derült ki, hogy ki is ez a hölgy pontosan. Az interneten ugyanis három lány is azt vallja, hogy ő volt az ökölvívó kedvese, ami eléggé elgondolkoztatta a közvéleményt...

Nos, itt van nekünk Zsófi, akivel Tícián a Love Islandben jött össze még 2019-ben, s bár nagy szerelem volt, végül szakítottak. Bár ez sem volt egyértelmű, ugyanis azon is összevesztek a nyilvánosság előtt, hogy melyikőjük mondta ki a kapcsolatuk végét. Na, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy Zsófiról mindenki úgy tudta, hogy csak a múltja Tíciánnak, viszont az Instagram posztjából kiderült, hogy közel sem. Állítólag július 19-én találkoztak utoljára, s akkor a 24 éves fiú szerelmet vallott neki.

Az első perctől szerettük egymást, és ez így is marad örökre. Szeretlek a talpadtól a homlokodig. Mindig ezt mondtad nekem, mikor találkoztunk. Utoljára július 19-én

– olvasható a lány oldalán, de egy másik hölgy is hasonló szavakkal búcsúzott az ökölvívótól. Ő Vivien, aki szintén az Instagram-oldalán emlékezett meg a szerelméről, s úgy fogalmazott, hogy az utolsó pillanatig a kezei között volt Tícián, azaz ő lehet az a lány, akivel hivatalosan is felvállalta a kapcsolatát. És együtt éltek...

– A szemedben megláttam a lelkedet és beléd szerettem. Örökre melletted leszek. A kezem között voltál az utolsó pillanatig, de elmentél. Tudom, hogy dolgod van ott, ahol most vagy – fogalmazott Vivien, de itt van még Bogi is, aki szintén gyászolja a férfit. Ő az egyébként, akinek a család és a barátok külön részvétet nyílvánítottak, így nehéz eldönteni, hogy Vivien vagy Bogi tartózkodott ott, a tragikus éjszakán.

Szerelmem, életem értelme

– írta a Facebookján a lány, aki a profilképét is feketére változtatta, és fekete szívecskékkel tarkította a posztját.