„Közösen meg tudunk majd mindent oldani” – Fontos döntést hozott a várandós magyar énekesnő

Tudatosan készülünk arra, hogy hamar visszatérjek a színpadra. Hála Istennek az én szakmám olyan, ami nem zárja ki, hogy édesanya és énekesnő legyek. Lehetek és leszek is majd, hiszen olyan háttérország van mögöttem, akikre bátran támaszkodhatok. Mert a családunk is igyekszik kivenni a részét mindenből, hogy segítsenek. Férjemre mindig számíthatok és számíthattam rá eddig is, ezért 100%-ban biztos vagyok benne, hogy közösen meg tudunk majd mindent oldani