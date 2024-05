Nem titok többé: kiderült Patai Anna kisbabájának neme és neve is

Patai Anna terhességének már a második trimeszterében jár, és úgy érzi, most, hogy elmúltak az első trimeszterrel járó rosszullétek, új erőre kapott. A 24 éves énekesnő első gyermekét várja férjével, akivel tiniként jöttek össze, majd jött az eljegyzés, házasság, összeköltözés, kiskutya, gyermek. Ennek megfelelően úgy véli, az élete meseszerűen zajlik, pláne, hogy karrierje is remekül alakul, várandóssága alatt is aktívan koncertezik.

Patai Anna várandósan is koncertezik Fotó: Nagy Zoltán

Nagy az öröm, nagy a boldogság, nagy lendülettel megyünk előre

- nyilatkozta Anna, aki még márciusban tudatta a hírt a nagyvilággal, miszerint gyermeket vár.

Az énekesnő mindössze 10 éves volt, amikor bemutatkozott az országnak, megjelent a Megasztárban. Anna karrierjét kérdés nélkül az indította el, és azóta is a zenéből él. Hatalmas dolognak véli ezt, viszont kiemelte, a tehetségkutatóban való szereplés nem minden, utána jön a lényeg: a lehetőségeket ki kell használni, és élni is kell velük.

Nos, ő kérdés nélkül így tesz, hiszen koncertről koncertre jár, amit kisbabája egyáltalán nem bán:

Szereti a zenét, bulizik a pocakomban

- mondta mosolyogva, hozzátéve, hogy a 18. héten érezte meg először azt, hogy megmozdult a gyermeke, akiről azóta az is kiderült, hogy kisfiú lesz, és édesapja után a Bence nevet kapja majd.