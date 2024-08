Kiss Daniella hamarosan anyuka lesz: Megmutatta gyönyörű pocakját

Alig pár hete derült fény az örömhírre, miszerint az Miss World Hungary egykori szépség királynője, Kiss Daniella babát vár. Nagy meglepetést okozott bejelentésével a Farm VIP negyedik évadának szépsége, akiért szó szerint oda, meg vissza vannak a rajongók. A leendő kismama egy utazás során mutatta meg, hogy bejelentése óta mennyit változott pocakja. Daniella igazán gyönyörű.

Kiss Daniella Miss World Hungary győztes terhesen is levesz mindenkit a lábáról (Fotó: Szabolcs László)

Nyaral a kismama

A celebnő sokat utazott az elmúlt időszakban, azonban szerelmével most újra útnak indultak. Jelenleg a francia Riviéra csodás öbölvárosában, Saint-Tropez-ban élvezik a napsütést és a kikapcsolódást. Daniella már öt éve van együtt szerelmével, sőt korábban azt is bevallotta, hogy ugyan csak jövőre terveztek volna családalapítást, de közel sem bánja, hogy így alakult, mert egy igazi szerelembaba érkezik hozzájuk, amit sokan láthatnak, hiszen rengeteg időt tölt együtt párjával. Kiss Daniella Instagram-oldalán egy fotót is megosztott nyaralásukról, amiért a közönsége is szó szerint oda van.

Kiss Daniella sok szeretet kap

Az egykori szépségkirálynő nagyon sok törődést és szeretet kap párjától, azonban Daniella rajongói is kiveszik a részüket, ugyanis csupa jó üzenetek szállingóznak az új képe alá. Meg vannak őrülve a kismamáért:

Gyönyörű vagy, gratulálok!

– írta egy kommentelő a kép alá.

– Szívből gratulálok Dancsi! – fűzte hozzá a szépségkirálynő követője.

– Gratulálok és jó egészséget – jegyezte meg egy hozzászóló, de rajta kívül még sokan mások fűztek hasonló jókívánságokat a képhez.