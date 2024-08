Katalin hercegné súlyos kijelentést tett, Vilmos herceg összeomlott – íme a hét legizgalmasabb hírei

A sztárvilág ezen a héten sem ment nyári szünetre, izgalmasabbnál izgalmasabb események tarkították a hetet. A Bors összegyűjtötte a legforróbb történeseket, hogy biztos ne maradj ki semmiből!

Katalin hercegné fontos döntést hozott a jövőjéről (Fotó: Northfoto / Hot magazin)

Katalin hercegné döntött, Vilmos kiborult

A brit királyi család élete még mindig lázban tartja a világ legkülönbözőbb pontjain érdeklő bulvárolvasókat. Ezúttal sem maradtuk róluk szóló hírek nélkül. Az uralkodó família nagy szakértője, Robert Jobson árulta el, hogy Katalin fontos döntésre szánta el magát. Beszámolója szerint már évekkel ezelőtt, II. Erzsébet királynőnek is elmondta, hogy semmiképp sem szeretné a munkát a családja elé helyezni, s prioritásairól nemrég III. Károly királynak is beszámolt. Rákdiagnózisa óta különösen felértékelődött a három kisgyermekével töltött közös idő.

S ha már Katalin betegsége. Arról már korábban is szóltak a hírek, hogy a család kellő odafigyeléssel, türelemmel számolt be a három hercegi sarjnak Kate állapotáról, ám az csak most derült ki, hogy Vilmos hogy fogadta a diagnózist. A szakértő Robert Jobson úgy fogalmazott:

– Pusztító volt számára!

Már otthon van Kulcsár Edina fia

Úgy fest, a család jegyében teltek az elmúlt napok, hazai vizekre evezve Kulcsár Edina is ezt bizonyítja: csütörtökön hozta világra negyedik gyermekét. G.w.M-mel közös kisfia a különleges Dion nevet kapta, s a rapper legutóbbi Instagram-posztja alapján a hétvégét már együtt tölthette a népes család.

Szakítás és kisebb érdeklődés

Nem mindenkinek alakult azonban ilyen szerelmesen augusztus második hete. A Házassá első látásra című realityben megismert Laci a jelek szerint éppen hogy szingli lett. Bár kapcsolatuk Konyári Edinka műsorvezetővel jól indult, a közösségi oldalak tanúsága szerint már véget is ért. Közös képeik eltűntek, kikövették egymást, Laci profilján a kapcsolati státusznál pedig az „egyedülálló” jelző szerepel.

S ha már csalódás, ha nem is szerelmi, de Azahriah sem lehetett a legboldogabb. Hiába, hogy néhány héttel ezelőtt nagy érdeklődéssel mentek el rajongói a triplakoncertjére, a Szigeten már nem arathatott hasonló babérokat, az ott készült fotók alapján nem tiporta egymást a tömeg, hogy láthassa, hallhassa őt.