Újabb gyanús jelek: Velük dolgozza fel a szakítást a Házasság első látásra sztárja? - Fotó

Brem László neve sokaknak ismerős lehet, ő volt az egyik szingli, aki szerelmet remélve jelentkezett a TV2 párkapcsolati reality-jébe, a Házasság első látásra című műsorba. Az edzőként dolgozó férfi a műsor során Hilda férjeként próbált nem eltévedni a párkapcsolati útvesztőkben, ám a reality végén úgy döntöttek, elválnak útjaik.

Házasság első látásra: Laci újra a szinglik táborát erősíti? (Fotó: TV2)

Árulkodó jelek

A Házasság első látásra sztárja azonban nem unatkozott túl sokáig a műsort követően, az ajtaján ugyanis nemhogy kopogtatott, hanem dörömbölt a szerelem. Szívét nem más rabolta el, mint Konyári Edinka, akivel a közös történetük 11 évvel ezelőttig nyúlik vissza, s bár akkor nem alakult ennyire fényesen, az élet most kárpótolta őket. A műsorvezető éppen egy szörnyű szakításból jött ki, meghiúsult az esküvője, és mindent akart, csak párkapcsolatot nem. Laci viszont felforgatta a világát, s egyik napról a másikra már arra eszméltek, hogy közösen tervezik a jövőjüket.

Legalábbis tavasszal még ez volt a helyzet, mostanra azonban megváltozhattak a dolgok.

A Metropol nemrég arról számolt be, hogy hogy eltűntek a közös fotók a szerelmesek oldalairól, ráadásul nem is követik már egymást. Erre persze mondhatnánk azt is, hogy ez még nem jelent semmit, ám a következő nyom már sokkal beszédesebb: Laci a Facebook-oldalán egyértelműen jelzi, hogy egyedülálló, ugyanis ez a felirat díszeleg a profiljában.

Ezt pedig már nem nagyon lehet félreérteni.

Házasság első látásra: a barátok tartják a lelket Laciban?

A hétvégén készült, közösségi médiát is bejárt képek szintén arra utalnak, hogy Laci ismét szingli, és a műsorból megismert srácokkal múlatja az időt, vagyis újra van ideje pasis programokra!

Az Instagramra feltöltött képeken Laci a Házasság első látásra két másik szereplőjével, Gerivel és Csabival lazít, előbbi ráaádsul a következő mondatot biggyesztette a kép alá:

Előkerült drága barátunk

Nos, anélkül, hogy messzemenő következtetést vonnánk le a kép címéből, elmondhatjuk, hogy a srácok hiányolták Lacit, aki az elmúlt időszakban nem igazán tartotta velük a kapcsolatot, nem ért rá velük lazítani. Ám amennyiben valóban szingli lett, rengeteg ideje felszabadult, és talán jobban is igényli a barátai társaságát, a pasis beszélgetéseket.