Krausz Gábor 30 percig esett-kelt, de nagyon élvezte

Krausz Gábor és Mikes Anna Magyarország egyik kedvenc sztárpárja, hiszen már a Dancing with the Stars műsorában is már legalább annyian szurkoltak azért, hogy összejöjjenek, mint amennyien a győzelmüknek. Végül igazuk lett a rajongóknak, és azóta napról napra nagyobb a szerelem a táncos és a sztárséf között. A napokban érkeztek haza első közös nyaralásukról, amit a csodás Szicília szigetén töltöttek, hogy a mozgalmas elmúlt hónapokat kipihenjék.

Mikes Anna és Krausz Gábor Szicíliában pihenték ki az utóbbi hónapok hajtását (Fotó: hot! magazin archív)

De miután a nyár közepén vagyunk, így a nagy forróságot csak a vízparton lehet kibírni. Ezzel Krausz Gábor is egyet ért, és ha már ott volt, úgy döntött kipróbálja a wakeboardot is, nemcsak strandol. A Dancing with the Stars negyedik szériájának győztese Instagram-történetében osztott meg pár vicces pillanatot, amiben bemutatja, hogy többet töltött a vízben, mint a deszkán. De ez a normális az első alkalmakkor.

Első randi a wakeboard-dal, 30 percig esés (röhögés) aztán... Új kedvenc sport + nem érzem a karom, de még jövünk

– írta a vicces bejegyzéshez Krausz Gábor.

Krausz Gábor megtalálta új kedvenc sportját. Fotó: Instagram/ Krausz Gábor

Krausz Gábor: "Jólesik a csend, a nyugalom"

Olaszországban, Szicíliában pihente ki az elmúlt hónapok fáradalmait Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárséf és a táncművész az elmúlt hónapokban a legtöbb idejét együtt töltötte, néhány rövidebb kiruccanás belefért, de csak most tudtak először igazán pihenni egy kicsit.

– Szeptember óta nem álltunk meg! Az Ázsia Expressz miatt ugyan hetekig távol voltunk Magyarországtól, és azt félig-meddig nászútnak fogtuk fel, de azért az nem számított nyaralásnak. Most van lehetőségünk igazán kikapcsolódni kettesben – árulta el a séf a hot! magazinnak.