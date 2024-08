Idén sincs hiány összetört szívekben: ezeknek a sztároknak ért véget a házassága

Úgy tűnik, a 2024-es tavasz a szerelem évszaka helyett a válások időszaka lett, hiszen több sztárpár is akkor jelentette be, hogy elválnak útjaik. Már márciusban is akadt két pár, akiről kiderül, hogy véget ért a házasságuk. Először Bódi Guszti fia, majd Koholák Alexandra közölt szomorú híreket. Ezután májusban Dudás Miki és Szigligeti Ivett folytatták a sort, ami sajnos itt még nem ért véget.

Úgy tűnik, Dudás Miki is szingli lett idén tavasszal, de nem az övé az egyetlen sztárválás (Fotó: RTL / hot magazin)

Bódi Guszti fia, az ifjabb Bódi Guszti bár egy darabig titkolta, márciusban végül mégiscsak bevallotta, hogy gondok vannak a házasságában. Akkor az is kiderült, hogy a feleségével már külön is élnek, míg az asszony Gyulán maradt, addig a kis Guszti a fővárosba költözött. Bár egyelőre nincs jele a békülésnek, úgy tudjuk, a zenész fia igyekszik visszahódítani egykori kedvesét. Nem úgy, mint Koholák Alexa egykori férje, Farkas Balázs. A pár szintén márciusban jelentette be a szomorú hírt, hogy elválnak. A házasok öt évig éltek együtt és egy spirituális központot vezettek közösen, ahol továbbra is együtt dolgoznak. Alexa elmondása szerint békés volt a szakítás, akárcsak a kapcsolatuk. A munkakapcsolatuk pedig azóta is tökéletesen működik.

Koholák Alexa továbbra is egykori kedvesével dolgozik, hiszen békében váltak el (Fotó: Bors)

Dudás Miki és Szigligeti Ivett is szingliként kezdte a nyarat. Az olimpikon és kedvese 9 év és két gyermek után, májusban döntöttek a válás mellett. A pár már többször is szakított az évek alatt, így a kommentelők most is szinte azonnal arra következtettek, hogy a sportoló nem volt hűséges Ivetthez. Bár az eddigi szakítások után mindig visszataláltak egymáshoz, most úgy tűnik, a válás végleges. Így van ezzel Földes Eszter színésznő is, aki júliusban számolt be a hírről, hogy férjével, Lovasi Andrással véget ért a kapcsolatuk. A zenész és a felesége 10 évig voltak házasok, ami alatt nagyon boldognak tűntek, de ez talán csak a látszat volt. A témában egyik fél sem szólalt meg azóta, közös gyermeküket, Álmost pedig feltehetően közösen nevelik továbbra is.

Nem csak Dudás Mikiéknek nem jött a felmelegítés

Az egész idei évben izgalomban tartja a rajongókat Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata. A világhírű pár 12 évvel ezelőtt jegyezte el egymást először, ám két évre rá véget ért a kapcsolatuk. 2021-ben azonban a világ meglepetésére újra randizni kezdtek és alig egy évvel később össze is házasodtak. Az énekesnő és a színész igazi hollywoodi álompárnak tűntek, amíg tavasszal fel nem röppentek az első pletykák, hogy talán máris válnak. Bár eleinte senki nem tulajdonított ennek túl nagy jelentőséget, de a nyár folyamán nagyon úgy tűnt, hogy talán igazak lehetnek a híresztelések és pár valóban beadja a válópert még idén. Ezúttal talán végleg.