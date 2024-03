„Szétmentünk, igen” – Koholák Alexa bevallotta: ezért szakított 26 évvel idősebb férjével

Az Éjjel-nappal Budapestből megismert Koholák Alexa öt évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent a nála 26 évvel idősebb spirituális vezetőnek, Farkas Balázsnak, a hagyományoktól eltérően pedig ő kérte meg a férfi kezét.

Koholák Alexa és Balázs öt év házasásg után szakítottak (Fotó: Facebook)

Nem túlzás azt állítani, hogy az ötgyermekes apuka teljesen megváltoztatta Alexa életét, az egykori sorozatsztár lenyugodott érett szerelme mellett, végre át tudta adni az irányítást, és a Balázs által alapított spirtiuális központot is együtt vezették.

Épp ezért ért mindenkit váratlanul a tény, hogy Alexa látszólag egyik pillanatról a másikra az összes képét, bejegyzését letörölte az Instagramról és ezzel a férjével közös képek is eltűntek. Mindössze négy bejegyzés maradt: két szelfi, egy árulkodó idézet és egy fotó Alexa kutyájáról.

Koholák Alexa vallomása: Szétmentünk, igen

A Bors telefonon elérte az egykori sorozatsztárt, aki megerősítette a feltételezéseket. Elárulta, hogy már körülbelül négy hónapja nem alkot egy párt a spirituális tanítóval, de a központot továbbra is együtt vezetik és a barátságuk is megmaradt.

– Ez a házasság életem legjobb öt éve volt, ez vitathatatlan. Ugyanakkor mindketten azt éreztük, hogy a kapcsolatunk már nem olyan, amilyennek egy házasságnak lennie kell. Mindkettőnkben egyszerre született meg ez a gondolat és érzés, úgyhogy le is ültünk megbeszélni a dolgokat, aminek az lett az eredménye, hogy külön utakon folytatjuk. Egyelőre nem válunk el, de ha a jövőben a másiknak lesz valakije, azt természetesen tiszteletben tartjuk – kezdte a Borsnak Alexa, aki pontosan tisztában van azzal, hogy sok az ajtócsapkodós, tányértörős szakítás, ők azonban éretten és intelligensen kezelték a helyzetet.

– Mindkettőnknek magas az érzelmi intelligenciája, ráadásul ezzel is foglalkozunk, így furcsa is lenne, ha egymás torkának esnénk. Arról nem is beszélve, hogy a barátságunk megmaradt, már ma is többször beszéltünk telefonon. A házasságunk alatt sem veszekedtünk soha, a munkában pedig olyan jól működünk együtt, hogy eszünk ágában sem volt megszüntetni a munkakapcsolatot. Körülbelül négy hónapja mondtuk ki, hogy vége, de azóta sem hangzott el köztünk egyetlen hangos szó sem – mesélte az újdonsült szingli Alexa, akinek hitvallása, hogy nem kell beleragadni egy olyan kapcsolatba, ami már nem működik, viszont a barátság mindennél fontosabb.

Lelkileg pedig, köszöni szépen, remekül van.