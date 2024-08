Kiderült, ki az a dögös szőke, akit a barátnője helyett ölelget Hegyes Berci – fotó

Hegyes Berci neve mostanában nem a tánc miatt merült fel a sajtóban... Sokkal inkább azzal szerepelt az újságok hasábján, hogy mi történik a magánéletében, ugyanis olyan pletykákat lehetett hallani, hogy zátonyra futott a kapcsolata Vágner Fannival. Még nyáron kezdtek el először beszélni a szakításról, mivel sokaknak feltűnt, hogy a páros már nem mutatkozik egymás társaságában, holott addig csak közös fotókkal árasztották el a közösségi médiát. Aztán, nem sokkal később ezek a képek is eltűntek az internetről, majd Fanni is felszívódott egyik pillanatról a másikra...

Hegyes Berci máris lecserélte a barátnőjét? (Fotó: Szabolcs László)

Hegyes Berci máris új barátnőt talált?

A Dancing with the Stars szépfiúját természetesen többször is megkerestük azzal kapcsolatban, hogy tisztázza a pletykákat, ám ő nem kívánt a témában nyilatkozni. Sokak szerint ez is egyértelmű jele a szakításnak, és egyúttal a találgatások beindításának is. A Redditen felütötte a fejét egy pletyka, hogy Berci máris továbbléphetett, ugyanis a táncos az augusztus 20-i tűzijátékot a barátaival és egy titokzatos, szőke lánnyal nézte. Jól tudjuk, hogy az interneten nagyon sok önjelölt nyomozó várakozik arra, hogy rávesse magát egy ilyen ügyre... Meredekebbnél meredekebb elméletek láttak napvilágot arról, hogy Berci mégis kit karolhatott át a tetőn, sőt egyesek kiderítették azt is, hogy nem csak az államalapítás alkalmából találkozott a történet két főszereplője. Egy esküvőn és közös nyaraláson is túl vannak már, ami a detektíveknek egyértelművé tette, hogy forró nyomon vannak. Pedig nem...

Sajnáljuk, hogy keresztbe kell törnünk az újdonsült Sherlockok karrierjét, de most mégis megtesszük. Berci ugyanis nagy valószínűséggel még mindig szingli, de ha mégsem, akkor sem a titokzatos szőke szépség a barátnője. A lány ugyanis családtag, a jelek szerint Berci testvére, így pedig mindenki számára értelmet nyerhet a közös tűzijáték nézés, a nyaralás és az esküvőzés. Na, meg a "family" hashtag is, ami a fotójuk alatt díszeleg...