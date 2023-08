Megmutatta ritkán látott kedvesét Hegyes Berci

Hegyes Bercit a legtöbben a Dancing with the Stars műsorából ismerik, aki a tavalyi évben Csobot Adéllal az oldalán meg is nyerte a műsort. Jelenleg a jól megérdemelt pihenését tölti a táncos, a napsütötte tengerparton kedvesével, Fannival. A pár több videót is megosztott arról, mennyire jól érzik magukat kettesben.

Nemrég egy aranyos videót is megosztottak a közösségi oldalukon. A romantikus videóban Berci és Fanni a kamerát egy szívalakú gödörbe tette és szerelmes csókot váltottak.

A videó a táncos rajongóinak is elnyerte a tetszését, többen is hozzászóltak, annyira el voltak ragadtatva a poszt miatt:

"Olyan édesek vagytok és boldogok. Sok ilyen szép emléket kívánok nektek."

"Azt hiszem, ezekért a pillanatokért érdemes élni egy szerelmespárnak... Cuki pillanatok ezek!" – írták a kommentelők a szerelmes párnak.

„Vagány csaj a párom”

Hegyes Berci fülig szerelmes, így nem is csoda, hogy kedvesére nagyon büszke.

Ő nagyon vagány csaj és mindenben benne van és nem retten meg semmitől. Egy alacsony fodrászlány, aki nagyon törékenynek tűnik, de egyáltalán nem az. Ha akarja, könnyedén átveszi az irányítást. Nekem vicces szokott lenni, amikor egy 150-160 centis kék szemű, szőke lány osztja ki a feladatokat, de nagyon büszke vagyok rá

– mesélte korábban Berci, aki hozzátette, hogy bár kedvese nagyon magabiztos mégis a kapcsolatukban harmonikus és boldog. Berci azt is hozzátette, hogy mindenbe nem szeretné beavatni a nyilvánosságot.