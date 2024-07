Újabb jel, hogy Hegyes Berci és szerelmének kapcsolata véget ért

Hegyes Berci, táncos és Vágner Fanni, fodrász már évek óta együtt vannak, ám úgy tűnik az utóbbi időben valami nincs rendben közöttük. A rajongók akkor kezdtek gyanakodni, amikor észrevették, hogy a Dancing with the Stars sztárja és kedvese már hosszú ideje nem posztolnak közösen, és a korábbi fotóik nagy része is eltűnt. Ezután egyre több lett az árulkodó jel, a pénteki esemény után pedig sokan már biztosra veszik, hogy a sztárpár kapcsolata véget ért.

Egyre több a bizonyíték, hogy Hegyes Berci és Fanni szakítottak (Fotó: Szabolcs László)

A közös posztok elmaradása után Fanni teljesen eltűnt az Instagramról, amit sokan szintén annak tulajdonítanak, hogy gond van a kapcsolatukban, ami miatt szeretne eltűnni a kíváncsi szemek elől. Ez már önmagában több mint gyanús, ám két hete kiderült, hogy Berci egy esküvőre is hivatalos volt, ahova egyedül érkezett, és csak barátokkal ünnepelt, így nem csak a közös képek tűntek el, de valószínűleg a közös programok is. A Ripost megkereste ugyan mindkét felet a témában, ám a pár egyik tagja sem akart nyilatkozni.

Ezzel kapcsolatban ne haragudjatok, nem szeretnék nyilatkozni

– mondta akkor a táncos, és Fanni is hasonlóan reagált.

Hegyes Berci párja egyedül jelent meg

A legújabb történés, amit a rajongók még egy árulkodó jelnek vettek, hogy Vágner Fanni az „eltűnése” után most végre megjelent egy nyilvános eseményen, ám Berci nélkül, barátnőkkel érkezett. Ugyan az Instagram-profilja továbbra is inaktív, de a Bors fotósának sikerült lencsevégre kapnia a Demeter Richárd és a Belodore közös kollekciójának bemutatóján. A különleges eseményre sokan a párjukkal érkeztek, hiszen a ruhákkal és az illatokkal is gondoltak mindkét nemre, ám Fanni plusz egy fője nem a kedvese, hanem egy másik hölgy volt. A fodrász azonban kifejezetten jó kedvűnek tűnt, nem látszódott rajta, hogy talán megviselte az elmúlt időszak.