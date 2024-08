Hamarosan oltár elé vezetik a TV2 sztárját, aztán öt gyermeket akar

A TV2 nézői az Ázsia Expressz negyedik évadában ismerhették meg Kafit, aki a műsorban egy másik csinos modellel Kecskés Enikővel együtt versenyzett. A különleges szépségű fiatal modellt azóta eljegyezte kedvese, Patrik, akivel boldogabbak nem is lehetnének. A Talk TV ZWorld című podcastjében most azt is elárulta, mik a jövőbeli terveik.

Az Ázsia Expressz 2023 sztárja, Kafi Rea Milla még idén férjhez megy, sőt már a családalapításra készül (Fotó: Szabolcs László)

Kafi ugyan még nagyon fiatal, de már a családalapításra készül, amiben a neveltetése is nagy szerepet játszik:

— Bár a mostani generációba tartozok, de mivel én Szomáliában születtem és ott is neveltek, ezért úgy érzem, hogy teljesen más vagyok, mint a korombeliek. Mivel én vagyok a legidősebb lány, nekem már 8 évesen főznöm, takarítanom kellett, vagy a testvéreimre vigyázni. A barátaim is inkább idősebbek, kevés van, aki velem egyidős. Persze az itteni kultúra teljesen más.

Szerencsére azonban a vőlegényével egyetértenek ezekben a kérdésekben, sőt még az esküvőjüket is előrehozták:

— Eddig az volt a tervünk, hogy jövő nyár végén lesz az esküvőnk. De körülbelül egy hónapja úgy döntöttünk, hogy inkább mégis szeretnénk most megtartani, szóval szeptember végén összeházasodunk.

Kafi és Patrick a gyerekekkel kapcsolatban is szinte mindenben egyetértenek (Fotó: Instagram)

Nem hiszem, hogy sok mindenen fog változtatni a házasság, én csak boldogságra vágyom. 5 éven belül már szeretnék két gyereket, ez az, ami biztos, de majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Persze ez nap mint nap változik, van, hogy hármat, sőt ötöt is szeretnék, de olyan is előfordul, hogy egyáltalán nem akarok, mert el sem tudom képzelni magamat kisbabával

— vallotta be nevetve.

Az Ázsia Expressz sztárja tette meg az első lépést

Ugyan eddig még sosem beszélt róla, de Kafi most azt is elárulta, hogyan ismerkedtek meg a vőlegényével, és hogyan került sor az első randira.

Mi egy házibulin ismerkedtünk meg szilveszterkor, még a Covid elején. Ő volt a házigazda én pedig egy ismerősöm által mentem oda, és bár kicsit beszélgettünk és tetszett is, de nem volt köztünk semmi. Aztán nagyjából tíz hónappal később végül én hívtam el egy randira, amire igent mondott, és jól is sikerült

— mesélte a menyasszony.