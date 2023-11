Itt a nagy bejelentés! Eljegyezték a TV2 szépséges sztárját

Patrik legalább egy éve tervezgette a pillanatot, és úgy látta, hogy a megkésett, de annál romantikusabb közös nyaraláson elérkezett az idő. Az Ázsia Expresszen edződött modell persze érezte, hogy szerelme készül valamire, hiszen a TV2 kalandreality-jében kiélesedtek az érzékei, így Kristóf sem rejtegethette előtte, hogy erre az útra tartogat valami meglepetést.

A modell és párja a boldogságukról meséltek a Mokkában (Fotó: TV2)

A két fiatal kedd reggel a Mokka stúdiójában jelentették be a nagy hírt.

Most volt a lánykérés Olaszországban...

– mondta láthatóan elérzékenyülve Kafi. Vőlegénye, Kristóf pedig elmesélte a részleteket is.

– Októberben végre jutott időnk arra, hogy elmenjünk nyaralni. Már egy éve kerestem a megfelelő alkalmat és azalatt több ötletem is volt. Többek között tervezgettem azután is, hogy hazatért az Ázsia Expressz forgatásáról. Aztán most Olaszországban arra jutottam, hogy megvan a megfelelő helyszín és időpont. Lementünk a tengerpartra, hogy fotózzunk. Amig Kafi elkészített egy 360 fokos képet, én féltérdre ereszkedtem – idézte fel életük nagy pillanatát Kristóf, akitől a modell vette át a szót.

Sejtettem, hogy Kristóf készül valamire, mivel annak ellenére, hogy kaszkadőrként rengeteget dolgozik, kijelentette, hogy erre az útra feltétlenül el kell mennünk.

Mégis nagyon meglepett, amikor megláttam, hogy letérdelt és elővette a gyűrűt, mivel asz utazás elött egyáltalán nem láttam őt izgulni – fogalmazott Kafi Rea Milla a TV2 stúdiójában, ahol megígérték, hogy mesélnek majd az esküvői előkészületekről is, ha eljön az ideje.