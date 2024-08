„Ez most egy nagy kapcsolati próbatétel” – magánéletéről vallott a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra egykori férj-jelöltje, Andris tavasszal árulta el, hogy tavaly ősszel a műsor forgatása után szerelembe esett, és már össze is költöztek kedvesével, Rékával. És bár most is nagyon boldogok együtt, de a nyár elég komoly próba elé állította a kapcsolatukat. Andris ugyanis a munkahelye mellett DJ-ként is dolgozik, így ez az időszak számára leginkább a fellépésekről szól, amit párjának igencsak nehéz megszoknia. A lemezlovas most lapunknak mesélt arról, hogy milyen most a kapcsolatuk.

Kapcsolatáról vallott a Házasság első látásra Andrisa (Fotó: Kabai András)

A TV2 sztárja nehezen tudja összeegyeztetni a munkát és a bulikat a kapcsolatával, ami gyakran szül konfliktust közöttük Rékával:

A nyár az eléggé pörgős, rengeteg buli, meg rendezvény van, nyaralásra nem nagyon jut idő. Most így a végére már érzem én is, hogy kezdek elfáradni a sok fellépés miatt. Emiatt egy kicsit várom is az őszt, hogy végre el tudjunk menni egy kicsit pihenni. Egymásra is kevés időnk jut így, mert Réka is nagyon sokat dolgozik, nem csak én, ami persze a kapcsolatunkat is megterheli, abból a szempontból, hogy mostanában csak annyi időnk van, hogy otthon találkozunk és alig csinálunk közös programokat. Néha azért elkísér egy-egy buliba, de a munkája miatt ez sem mindig kivitelezhető. Vannak vitáink is emiatt, de szerencsére ezeket meg tudjuk beszélni.

Sőt, még az is előfordul, hogy napokig nem látják egymást. Ilyenkor persze felüti a fejét a már jól ismert zöld szemű szörny, a féltékenység is. De szerencsére a DJ úgy érzi, hogy ezeken a nehéz helyzeteken is túl tudnak lépni: