Házasság első látásra: „Kis szerelmem” – Gyöngyi első közös éjszakájáról mesélt Benjivel

Sokak kedvenc házaspárja volt Gyöngyi és Csabi a TV2 Házasság első látásra című realityjében, melynek végén megerősítették, hogy házaspárként búcsúznak a műsortól és vágnak bele a nagybetűs életbe. Igaz, azóta ők is a válás mellett döntöttek, s míg Csabira jó pár hónappal ezelőtt egy barna hajú lány személyében talált rá újra a szerelem, Gyöngyi egy friss és más típusú kapcsolatra mondott igent: gazdija lett egy harlekin tacskónak, Benjinek. Csabi exe Instagram-sztoriban vallotta be, hogy a kutyus miatt tűnt el egy kis időre a közösségi médiából. Ám most visszatért – és megmutatta követőinek Benjit is!

Egykori férje, Csabi kutyusát, Szimit is nagyon szerette Gyöngyi, aki nemrég maga is gazdi lett Fotó: TV2

„Az első éjszakánk ilyen volt Benjivel! Úgy érzem, már most ránőtt a fejemre… Elég «anyás», de azért igyekszem majd nem elkényeztetni, bár azoknak a szép szemeknek elég nehéz ellenállni!”

– vallotta be Gyöngyi, aki egy szívmelengető közös képet is megosztott kettejükről.

Aki pedig inkább videót szeretne látni Gyöngyiről és Benjiről, annak az egykori feleség TikTok-oldala kínál tartalmat. Az alábbi videóhoz mindössze ennyit írt Gyöngyi: „Kis szerelmem”