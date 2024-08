Mi történik? Curtis nyilvánosan üzent Judie-nak, mindenki láthatta

Jó néhány hete tart a találgatás arról, hogy vajon minden rendben van-e Curtis és Barnai Judit, azaz Judie háza táján!

Curtis és Judie kitartanak egymás mellett / Fotó: Máté Krisztián

Egyes pletykák szerint kettejük párkapcsolata megromlott, erre pedig az a bizonyíték, hogy egy jó ideje nem posztoltak már közös friss képet, nem jelennek meg sehol kéz a kézben és a rappert egyre gyakrabban látják az éjszakában bulizni. Ezeket a híreket személyesen Curtis cáfolta a lapunknak, a zenész azt mondta, hogy bár voltak és bizonyára lesznek még hullámvölgyeik, valójában minden rendben köztük. Ráadásul az sem elhanyagolható, Judie a TV2, Farm VIP műsorában forgatott, ezért nem lehetett látni őket mostanában együtt.

Aztán jött egy szerelmes fotó, ami eloszlatta a kételyeket és csendre intette a rosszindulatú kommentelőket. Ezt a felvételt Judie tette közzé az Instagramon és úgy tűnt, a kedélyek le is csillapodtak. Még akkor is, ha a szerelmes üzenetben volt egy kis csavar. A Bors információi szerint az élsportoló még mindig forgat a Farm VIP-ban, vagyis nem ment még haza, így nem is találkozhatott élőben Curtisszel. Ha volt a szerelmesek között nézeteltérés, azt biztosan telefonon beszélhették csak meg, és nyilván közösen döntöttek úgy, hogy közzétesznek egy fotót, ami bizony nem teljesen friss, hetekkel ezelőtt készült. A szerelmük ettől függetlenül biztosan nagyon erős és a közös kép üzenete is egyértelmű: Curtis és Judie egymás oldalán képzeli el a jövőt.

Curtis nyilvánosan üzent a szerelmének

Az összetartozást és a szeretetet erősíti az az aprócska, mégis fontos gesztus is, hogy a rapper egy Instagram-kommenttel is világgá kürtölte a szerelmét. Egész pontosan az történt, hogy Judie közzétett egy dögös szelfit, amit Curtis sem hagyhatott szó nélkül!

– Szeretlek

– írta hozzászólásként Judie képéhez egy lila szívecske társaságában.

Curtis nyilvánosan üzent szerelmének / Fotó: Instagram

Hát mi ez, ha nem egy szép szerelmi vallomás?