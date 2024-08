Exkluzív! Csocsesz lánya férjhez ment: „A párom kapta el a menyasszonyi csokrot”

Az esküvő különlegessége, hogy a tíz hónapos kislányuk is velük volt a nagy napon Fotó: Csocsesz

Sok megható pillanatban volt részük

Mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, valóságos érzelemhullám egy örömapa számára a lánya férjhezmenetele, és bizony ez Csocsesz esetében sem volt másként.

– Sok megható pillanaton vagyunk túl, nagyon jól sikerült esküvő volt.

A párom, Angi is mellettem volt, jól érezte magát, és még nagyobb örömet okozott számára, hogy ő kapta el a menyasszonyi csokrot!

– Nagyon vicces pillanat volt, sokan fölnevettek rajta – mondta lapunknak a zenész, aki néhány héttel ezelőtt kérte meg szerelme kezét.

Persze a mulatság mellett igyekezett a feladataira is koncentrálni, ugyanis ő intézte a vidéki vendégek szállását, ő volt a menyasszonyi autó sofőrje is.

– A lagzin pedig sokat foglalkoztam a vendégekkel. De úgy gondolom, teljesen rendben van ez így, hiszen egy örömapának éppen az a dolga, hogy minél több terhet vegyen le az ifjú pár válláról – fűzte hozzá, majd hangsúlyozta, a jó hangulatban nagy szerepet játszottak barátai, ismerősei is, akiknek ezúton mondott köszönetet.

– A vőfély 32 éve jó barátom, ő szolgáltatta a hangulatot ceremóniamesterként, de természetesen házigazdaként én is igyekeztem mindenkinek a kedvében járni. Tarpáról a barátaim a hungarikumnak számító Tarpai Szilva Pálinkát is magukkal hozták! Gyerekkori barátom, Galambos Pisti és kedves felesége is ott volt. Szerepeltem egy cukrász televíziós műsorban, ott találkoztam Bereknyei Katalinnal, jó barátság alakult ki közöttünk, úgyhogy őt kértem fel a menyasszonyi torta elkészítésére. Saját kezűleg csinálta, hihetetlenül tehetséges, és nagy meglepetésünkre ajándékba kaptuk tőle. Nagyon jól esett, és a siker sem maradt el, mert az utolsó falatig elfogyott, a násznépnek is nagyon ízlett – mondta elérzékenyülve Csocsesz.