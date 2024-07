Szenzációs bejelentés: Két és fél év után megkérte szerelme kezét Csocsesz

Tavaly ősszel a Madív-szigeteken pihentek. Angi úgy hitte, hogy Csocsesz ott fogja megkérni a kezét. Ráadásul a búcsúesten a körülmények is ezt sugallták, azonban mégsem történt meg a lánykérés.

– Régóta vártam ezt a pillanatot. Amikor az utolsó vacsorára megérkeztünk, egy gyönyörűen feldíszített asztal fogadott minket. Végig az gondoltam, majd ott kér feleségül. Teltek az órák, egyre kevesebben voltunk, mindenki vonult vissza a szállására. Csalódottan mondtam neki, hogy azt hittem, megkéri a kezem. Kiderült, hogy a pincérek díszítették fel az asztalt, mert kedveltek minket, ezzel akartak kedveskedni. Végül jót nevettünk az egészen – kezdte Angi, majd hozzátette, most viszont nem számított gyűrűre, ezért lepődött meg annyira.

Váratlanul ért, és nagyon örültem neki. Csocsesz romantikus típus, bizonyította azzal is, hogy a legtökéletesebb helyszínen, holdfényben kérte meg a kezemet.

– A Balaton partra egyébként is sokat járunk, úgyhogy nagyon jól jött ki. Természetesen azonnal igent mondtam neki. Gyönyörű gyűrűt kaptam tőle, amit ő húzott fel az ujjamra – emlékezett vissza a lánykéré pillanatára a menyasszony.

Az esküvővel egyelőre várnak, semmit nem szeretnének elsietni - Fotó: Bors

"Együtt tervezzük a jövőnket"

Csocsesz számára egyáltalán nem volt könnyű feladat a legtökéletesebb ékszert kiválasztani. Ugyanis Angi egyáltalán nem visel gyűrűt, így nem volt miről másolni. – Az anyukáját hívtam föl, tőle próbáltam segítséget kérni – fűzte hozzá.

Nincs szabály arra, hogy egy eljegyzést mikor követi az esküvő. Persze a Bors azt is megkérdezte a friss jegyeseket, milyen terveik vannak.

Az biztos, hogy Angi nélkül nem tudom elképzelni az életemet. Mi együtt tervezzük a jövőnket.

– De semmit sem szeretnénk elsietni, minden menjen a maga útján. Ráadásul a lányomnak most augusztusban lesz az esküvője. Boldogok vagyunk, és hogy mikor lépünk tovább, azt is majd az idő eldönteni. Egy biztos, tervezzük, hogy hivatalosan is összekötjük az életünket. Tökéletesen kiegészítjük egymást, és bár kevesebb időt tudunk együtt tölteni, mint ahogy azt szeretnénk, de minden percet igyekszünk tartalmasan és jól kihasználni.

Elrepült ez a két és fél év, olyan, mintha ezer éve ismernénk egymást.

– született egy dal, Állítsuk meg az időt címmel. Pont arról szól, milyen szép az élet, jó lenne sokáig benne maradni. Három héttel ezelőtt mutattam be először a közönségnek, óriási sikere van. Pont a mi boldog életünk ihlette, milyen jó lenne, ha ezek a pillanatok örökké tartanának – mondta lapunknak Csocsesz.