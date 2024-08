Bódi Csabi számára a család az első, ez nem vitás. A népszerű zenész nem is csinál titkot abból, hogy mindent a szeretteiért tesz, és azért, hogy a felesége és a gyermekei ne szenvedjenek hiányt semmiben. Ám még így is vannak olyanok, akik képesek belekötni Csabiba, vagy éppen a családjába, s bár a zenész eddig tűrte a rosszindulatú beszólásokat, most betelt a pohár nála is.

Bódi Csabi a családjáért tűzbe tenné a kezét (Fotó: Bors)

Bódi Csabi: A családomért, ha kell, meghalok!

A népszerűség ára sajnos az is, hogy a negatív vélemények kereszttűzét is ki kell állni. Csabinak ebben nagy gyakorlata van, bár az is igaz, hogy a népes rajongótáborában csak pár rosszindulatú ember van, akiktől kapja az ívet. Ezt viszont most megelégelte, és nyilvánosan üzent az őt és a családját bírálóknak.

– A családomért, ha kell, meghalok! Nem tűröm el, hogy bárki is bántsa őket, akár szavakkal is! Azt még valahogy elviselem, ha engem bántanak szóval, de ha a családomat bántják, azt nem tudom el viselni! Sajnos odáig fajult már, hogy nem számít az embereknek, hogy gyerek, nő. Fájdalmas és sértőszavak megnyilvánulására képesek csak! Nem törődnek azzal, hogy akinek kommentelnek, mekkora lelki fájdalmat okoznak ezzel!

Nem lenne sokkal egyszerűbb, hogyha a tiltás gombra rámennének!?! Én nem figyelem mindazoknak az életét akik nekem nem szimpatikusak. A boldog emberek nem bántják a másikat

– írta a Facebook-oldalán Csabi.