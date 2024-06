"25 évig nem lehet hazudni" - elsírták magukat Bódi Csabi rajongói

A Heves megyei Erken lépett fel a héten Bódi Csabi, aki nem pihen, folyamatosan járja az országot. Hiszen az ország minden pontján izgatottan várják a tömegek, hogy élőben hallják a hazai mulatós zene királyi családjának hercegét.

Bódi Csabi és családja, Bódi Guszti születésnapján (Fotó: Szabolcs László)

Csabi pedig mindent megtesz, ami tőle telik. Június 7-én, pénteken délelőtt még a Győr melletti Likócson énekelte a Csepereg az eső-t, hogy délután már az ország egy másik szegletében, Heves megyében szórakoztassa a rajongóit. Ez utóbbi koncerten (is) szép számú közönség várta, gyerekek, felnőttek vegyesen. Egy édesanya, aki apró csemetéjével vett részt a koncerten, a fellépés után kért egy közös fotót a művésszel. Csabi pedig meghatódott.

Bódi Csabi számára a család az első

Nem újdonság, hogy a Bódi család összetartó, és az egymás iránti kötelék a legfontosabb számukra.

A Bódi családról mindenki tudja, hogy becsületes, tisztességes, családszerető emberek. És mi tényleg azok vagyunk. 25 éve állunk a színpadon, 25 évig nem lehet hazudni.

– mondta el aznapi első koncertjén is az énekes.

Valóban így van ez, még akkor is, ha Bódi Guszti és Bódi Margó a karácsonyt már kettesben szokta tölteni külföldön: arra akkor is figyelnek, hogy az ünnepeket együtt is megüljék családjukkal. Hiszen összeköti őket a zene és elsősorban a szeretet. Így nem meglepő, hogy az édesanya nem csak a közös fényképet kapta meg (amit ide kattintva tud megtekinteni), de Csabi még azt is megígérte, hogy ott lesz a jászberényi nő menyegzőjén is.

Ha pedig ott lesz, akkor bizonyára dalra is fog fakadni, aminél szebb nászajándékot egy igazi rajongó talán nem is kívánhatna.

Csabi követői meghatódtak és gratuláltak az zenésznek úgy a képhez, mint a felajánláshoz.