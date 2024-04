Bódi Csabi meglepő részleteket árult el válásáról

Bódi család életének szinte minden pillanata a nyilvánosság előtt zajlik. De ez nem gátolja őket, hogy a mindennapokban is egy összetartó, támogató familia legyenek. Bódi Csabi és fia, Csabi Jr. nemrég a Palikék világában a roma hagyományok fontosságáról beszéltek, és hogy mennyire hagyománytisztelők a fiatalok.

Bódi Csabiéknak a legfontosabb a családi egység (Fotó: Szabolcs László)

– Édesanyukámnak és édesapukámnak nagyon sokat jelentenek a hagyományok, és nagyon nagyon tartják, nekem is sokat jelent, és a feleségemnek is – kezdte Csabi, aki azt is hozzátette, hogy már ők is rugalmasabban kezelik a szokásokat. Majd Csabi jr. vette át a szót, aki elmondta, hogy bár próbál hagyománytisztelő lenni, de a modern világban egyre nehezebb feladat mindez.

Bódi Csabi egyedül nevelte a kisfiát

A népszerű zenész beszélt arról is, hogy tradíciók ide, hagyományok oda, vannak olyan helyzetek, amikor minden áron szembe kellett mennie azzal, amit a környezete elvárt volna tőle. Például, amikor elvált első feleségétől.

A Ginát szöktettem.... Azért szöktünk meg Ginával, mert a szülei minden áron akarták, hogy leérettségizzen. Amivel nem is volt baj, csak én meg nem tudtam várni. Nekem szükségem volt egy anyára, mert egyedül neveltem a Csabikát négy évesen

– kezdte a történetet Csabi, aki azt is elmondta, hogy fél évig gondoskodott egyedül fiáról.

– Bementem vele a boltba, hogy veszek neki zoknit, meg alsógatyát, és kérdezte az eladónő, hogy milyen méret kell? Abban a pillanatban esett le, hogy Úristen, én mibe vágtam a fejszémet – mesélte a zenész.

Bódi Csabi és Gina azóta is töretlenül szerelmesek egymásba (Fotó: Szabolcs László)

Mindig nagy, és boldog családra vágyott

Bár nem szokás a válás, Csabi szerint hiába a tradíció, jobb mindenkinek, ha külön utakon folytatják a felek, és így keresik a boldogságot tovább. Persze szülei, Margó és Guszti igyekeztek támogatni gyermeküket, és segítette a háztartásban, de a zenész érezte, hogy valaki hiányzik mellőle.

– Persze lelkileg is segítettek, amit tudtak, de hát szegények mit tudtak mondani:" Nem baj fiam, majd helyre jössz, találsz magadnak mást..." stb.

De, amikor otthon feküdtem a fiam mellett, egy ágyban egyedül, és gondolkodtam az életemen, hogy hogy kerültem oda, abba a helyzetben? Mert én mindig is egy boldog nagy családról álmodoztam, mint apuméktól is láttam. Azt szerettem volna tovább vinni, és mindent meg is tettem, hogy így legyen, de sajnos a lelkek nem passzoltak

– mesélte a történteket Csabi, aki azt is hozzátette, hogy a hagyományoknak ez a legnagyobb hátránya, hogy házasság előtt nem ismerik meg igazán egymást a felek.