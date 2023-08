"Jöhet a kisbaba" – hamarosan új taggal bővülhet a Bódi család

Ahová a Bódi család beteszi a lábát, ott garantált a jókedv és határtalan nevetés! Így volt ez a Bors szerkesztőségében is, ahová Bódi Csabi a két fiúgyermekével, Rómeóval és Csabikával érkezett meg, és bár a népszerű zenésznek is volt bőven mesélnivalója, ezúttal inkább a csemetéiről áradozott. Megtudhattuk, hogy a frissen elballagott Rómeó milyen jövőt tervez, de fény derült arra is, hogy hamarosan a gólya is kopogtathat a Bódi család ajtaján.

Bódi Csabi két fiával, Rómeóval és Csabikával járt a Bors szerkesztőségében Fotó: Sulyok László

Jöhet az unoka Bódi Csabiéknál?

Bizony Csabika már a gyermekvállalás gondolatával is barátkozik, ami nem meglepő, hiszen tavaly feleségül vette élete szerelmét, Szilvit, akivel komoly terveik vannak a jövőt illetően. A 22 éves fiú azonban nem szeretné elsietni a dolgot, édesapja példáját próbálja követni...

14 éves voltam, mikor el akartam kezdeni a zenével foglalkozni, de az édesapám azt mondta, hogy a tanulás az első. A nagypapám is így engedte édesapámat a pályára, meg kellett teremtenie egy biztos hátteret, hogyha bármi van, akkor ne kelljen az utcára költöznie. Ezt a gondolkodásmódot osztom én is, nem csak a karrierem, de a magánéletem szempontjából is

− kezdte a Borsnak az ifjabb Bódi Csabi.

− Természetesen szóba került már a gyermekvállalás, de szeretném megalapozni az életemet. A sajátomat és a családomét is. Itt nem csak az anyagiakról van szó, arra is gondolok, hogy ha a feleségem terhes lenne, nem hagynám, hogy dolgozzon. Arra törekszem, hogy megengedhessük magunknak ezt az életvitelt. Szeretném, hogy ha eljön az ideje, Szilvi a legkényelmesebb körülmények között élje meg a várandóságot. Egyelőre még albérletben élünk, most először ezen szeretnénk változtatni. Aztán jöhet a kisbaba, mondjuk 2-3 éven belül − fogalmazott Csabika, akinek édesapja érdeklődve hallgatta a szavait, a gyermekvállalásnál pedig fel is csillant a szeme. Nem kérdés, nagyon örülne egy unokának, de nem sietteti a fiatalokat.

Bódi Csabika készen áll az apaságra Fotó: Sulyok László

Ifjabb Bódi Csabi: "14 éves koromban kértem utoljára pénzt"

A 43 éves énekes nem csak azt osztotta meg lapunkkal, hogy mennyire várja a Bódi család legkisebb tagját, de arra is fény derült, hogy Csabika kifejezetten hajthatatlan, ha segítségkérésről van szó. Édesapja ugyanis már többször felajánlotta a támogatását, de a 22 éves fiú szeretné saját kútfőből megalapozni a jövőjét.

Persze, nagyon örülnék az unokának, de majd jön, ha Csabikáék úgy érzik, itt az ideje. Most a jövőjüket alapozzák Szilvivel, és nem engedik, hogy segítsünk. Mindent önállóan akar megoldani

− mondta a népszerű zenész, majd fia vette át tőle a szót.

− 14 éves koromban kértem utoljára pénzt az édesapámtól, és akkor is ötezer forint lehetett maximum. Igyekszem a saját lábamon megállni, de természetesen ha segítségre van szükségem, akkor kérek is. Ha olyan problémába ütközöm, amit nem tudok egyedül megoldani, általában édesapámhoz vagy a Rómeóhoz fordulok − tisztázta a helyzetet Csabika.

Bódi Csabi nagyon büszke a fiaira Fotó: Sulyok László