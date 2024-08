Egy kis nosztalgia: így láthattuk az elmúlt évtizedekben a szülinapos Balázs Klárit - Galéria

Korda György és Balázs Klári hazánk legismertebb zenészházaspárja, akikért még ma is ezrek rajonganak. Gyuri bácsi idén januárban ünnepelte a 85. születésnapját, amit egy nagyszabású aréna koncerttel is megünnepeltek. A Korda 85 névre keresztelt show-n természetesen szeretett feleségével az oldalán lépett fel, ahogy a ’80-as évek óta mindig. Az ország Klárikája pedig épp ma ünnepli 72. születésnapját, aminek alkalmából fotókkal nosztalgiázunk.

Ma ünnepli 72. születésnapját Balázs Klári, így teltek az elmúlt évtizedek (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Klári munkásságát a szakma is elismeri

Az énekesnő karrierje 1977-ben kezdődött, amikor még akkori férjével Balázs Gáborral énekelt, a Periszkóp együttesben. Annak megszűnése után a Skála együttes következett, majd a szólókarrierbe kezdett, de ez nem tartott sokáig, hiszen 1980-ban megismerte Korda Györgyöt. 1981-től kezdve pedig már csak duettben énekelnek, még ma is. És persze továbbra is tele vannak tervekkel, az idei nagy koncert után még az is lehet, hogy jövőre újabb nagy dobásra készülnek.

A művész házaspár több díjjal is büszkélkedhet közösen, ezek közül a legnívósabb a Fonogram Életműdíj, amit 2023-ban kaptak meg. Ezzel Balázs Klári lett a második női díjazott a díj történetében. Rajta kívül csak Kovács Kati büszkélkedhet ezzel a címmel. De 2022-ben egyedül is megmutatta tudását, hiszen a Csináljuk a fesztivált! hetedik és nyolcadik évadában is zsűrizett.