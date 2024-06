Zámbó Krisztián nem egy hivalkodó, luxusautós sztár

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska megvette első közös autóját, és a választásuk egy 2004-es Mercedesre esett. Bár az énekes elmondása szerint az autó remek állapotban van, közel sem egy új darab és nem is egy olyan luxusjárgány, mint amivel sok más énekes jár. Krisztián ennek az okát is elmondta, amivel enyhén oda is szúrt a hazai sztároknak.

Új autót vett Zámbó Krisztián és kedvese, nem is akármilyet (Fotó: Máté Krisztián)

A legtöbb hazai sztár hatalmas, drága luxusautókkal jár, amiket előszeretettel meg is mutatnak, az énekes azonban ennek a szöges ellentéte. Úgy érzi, felesleges pénzkidobás ennyit kiadni egy-egy kocsiért és bár imádja a sajátjukat, nem szeretne vele „parádézni” a médiában.

Nekem az volt az álmom, hogy egy olyan régebbi Mercedesem legyen, mint amit vettünk. Azért ezt választottuk, mert én a klasszikusokat szeretem, mondhatni a régebbi korszakban élek, mindig is ezek tetszettek. Ha milliomos vagy milliárdos lennék se vennék magamnak 50-60 millióért autót, mert nem ilyen vagyok. Nem szeretem a hatalmas, hivalkodó autókat, inkább az oldtimerek tetszenek

– mondta Krisztián.

Zámbó Krisztián inkább az oldtimerekért rajong

Az is elmondta, reméli még hosszú évekig szolgálja őket az „új” Mercedes, hiszen akár még oldtimer is lehet belőle, amiket kifejezetten szeret: