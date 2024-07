Zámbó Krisztián: "Nem a kéztöréssel kezdődött a baj"

Az énekes köszöni szépen már jól van, és teljes erőbedobással koncertezik, illetve visszatért az edzéshez is. Mára csupán a félelem maradt meg benne, ami miatt kicsit esetlen is lett, hiszen még nem meri annyira terhelni a karját, mint korábban. Zámbó Krisztián ugyanakkor a Metropolnak most elárulta, úgy érzi, a sors valamit egyre hangosabban és egyértelműen üzenni szeretne neki, mivel az ominózus biciklibaleset nem az első figyelmeztető jel volt. Három nappal korábban ugyanis egy mozgólépcső tréfálta meg, még ha ő maga nem is tudott nevetni a fájdalmas és kellemetlen szituáción.

Zámbó Krisztián reméli, hogy a pechszéria után végre rámosolyog a szerencse. (Fotó: Bors)

Zámbó Krisztián egy mozgólépcsőn is összetörte magát

„Van valami, amit a sors nagyon meg akart nekem üzenni az elmúlt időszakban, eddig valahogy nem akartam, vagy tudtam meghallani. Nem a bringabaleset volt az első jel, hiszen alig három nappal korábban az egyik bevásárlóközpont mozgólépcsőjén már összetörtem magam.

Valahogy félreléptem, és hátraestem.

Mivel a mozgólépcső felfelé haladt, én ott pörögtem a tetején és tele lettem kék, zöld, lila foltokkal. Erre jött a bringás incidens, most pedig azért töröm össze magam folyton, mert esetlenkedek a sérült karommal” — kezdte a Metropolnak Zámbó Krisztián, aki hozzátette, azért nem csak katasztrófák sorozatból áll az élete, hiszen a kedvese kapott a családjától egy meseszép, bár aprócska szőlőbirtokot, amivel nagyra törő terveik vannak.

Zámbó Krisztián párja egy szőlőbirtok tulajdonosa lett, ezért belevágnak a falusi turizmusba. (Fotó: Bors)

Celeb pizzák és falusi turizmus...

„Zsuzsika családjának régóta van Ságváron egy kis szőlőse, ahol az elmúlt években gyakran pihentünk, ha egy kicsit el akartunk bújni a világ elől. Nemrég az övé lett, és már el is terveztük, mihez kezdjünk vele.

Van rajta egy pici présház, de mi szeretnék néhány mobilházat is felállítani a területen, és belevágunk a falusi turizmusba.

Ehhez persze még sok idő és még több pénz kell, így most azon dolgozunk, hogy megteremtsük a lehetőséget” — magyarázta az énekes, aki egy másik tervüket is elárulta. „Norbi barátom fejéből pattant ki az ötlet, hogy néhány híres embert felkérjünk, álmodják meg a saját, kedvenc pizzájukat, amit Roland a séf barátunk precízen el is készít. Már fel is vettük a kapcsolatot néhány étteremmel, de ez is csak kezdeti stádiumban van. Szóval van mit csinálnunk, de most lassítanom kell egy picit, mielőtt belevágunk a komolyabb munkába. Addig persze járok fellépni, hiszen szerencsére sokfelé hívnak” — magyarázta Zámbó Krisztián.