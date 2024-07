"Egy hónap múlva már a feleségem leszel" - nagy bejelentést tett Varga Miklós Joe

Varga Miklós Joe magánélete megélt pár hullámvölgyet, azonban a valóságshow-sztár most büszkén vállalja: boldogabb, mint valaha. Menyasszonyával hamarosan oltár elé állnak, s bár sok nehézséget átéltek egymás mellett, mégis kitartottak. Többek között ebből, és a második évfordulójuk alkalmából köszöntötte most Joe Csengét egy megható posztban.

Varga Miklós Joe esküvőre készül (Fotó: Szabolcs László)

Varga Miklós Joe: A világ legboldogabb pasija vagyok

A valóságshow-sztár és kedvese két esztendőt húzott le eddig egymás mellett, s bár volt, hogy szakítottak, Joe úgy érzi, hogy ez a szerelem örökre szól. Úgy véli, hogy Csenge volt az az ember, aki eddig hiányzott az életéből, de most, hogy itt van, már minden kerek egész...

Megünnepeltük Csengével, hogy két éve alkotunk egy párt. A világ legboldogabb pasija vagyok, amióta beléptél az életembe. Két csodálatos fiam mellé már csak te hiányoztál nekem. Mi már túlvagyunk a csiszolódáson és semmi nem állhat közénk. Annyi mindent kaptam tőled, hogy míg élek, hálás leszek érte és azon leszek, hogy a lehető legboldogabb nőként éld az életedet mellettem. A vidámságot, a mosolyt, a célokat, az erőt és a család összetartását is neked köszönhetem

– kezdte a posztjában Joe, majd kitért arra is, hogy vészesen közeleg a nagy napjuk.

– A napi 24 óra együttlét is kevés belőled, mert én nem menekülök előled, hanem veled együtt, közösen élem a mindennapokat. Egy hónap múlva már a feleségem leszel és egymás nevét felvéve vágunk bele a közös életünk, terveink, álmaink megvalósításába. Szeretlek Csenge, amíg szívem megszűnik dobogni és azután is. Ezer program és emlék a két év alatt, de ez még semmi ahhoz képest, ami még vár ránk. És jövőre már az egyéves házassági évfordulónkat ünnepelhetjük hercegnőm – tette hozzá a hősszerelmes, aki egy szívhez szóló videót is közzétett.

