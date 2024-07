Újabb sztrókot kapott Schobert Norbi, minden összeomlott körülötte: „A tévé előtt rosszul lettem”

Tavalyelőtt ilyenkor szinte minden összeomlott a fitneszguru körül. Sorra zártak be Schobert Norbi üzletei, ráadásul azon a sztrókon kívül, amiről mindenki tud, még egyszer át kellett élnie a poklok poklát.

Schobert Norbi megmentője az első sztrókja idején Hacsi volt, a család kutyája (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Igazából két sztrókom volt. Az egyik a házunk előtt, a másik másfél évvel ezelőtt, amikor 2022 év végén minden megváltozott – kezdte Norbi a hot! magazinnak. – Itthon, a tévé előtt rosszul lettem, és azt mondta a lányom, hogy vigyenek be a kórházba.

A Honvédban azt mondták, hogy lábon kihordtam a második sztrókot.

Nem kellett műteni, de négy napot bent töltöttem megfigyelésen. Akkor eldöntöttem, hogy most kell megállni, mert az idegrendszerem nem bírja ezt a fajta feszültséget. Olyan munkát kell találnom, ami tölt és élményt ad. Ekkor kezdtem el a Norbi Diet applikáció és étrend-kiegészítő fejlesztését. Az energia és a lendület a min­den­nap­jaim része. Szívesen tartok edzéseket, életmód-előadásokat Réka táboraiban és más rendezvényeken is. Az emberek azt gondolják, hogy mindent tudnak rólam, közben csak nagyon kevesen vannak tisztában az igazsággal. Réka most írja a könyvét, ami egészen biztos, hogy könyörtelenül őszinte lesz!

Schobert Norbi betegsége után megkapta második sztrókját is

Hosszú volt az elmúlt két év, hiszen Norbinak az első sztrók után szinte mindent újra kellett építenie nemcsak fizikálisan, de mentálisan is. Mozogni, beszélni hosszú heteken át nem tudott, így ez idő alatt a cégére is kevesebb ideje jutott.

Futás közbeni karaoke segítségével gyakorolja a megfelelő légzést (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Amikor két éve az első sztrókot kaptam, egyáltalán nem tudtam foglalkozni a vállalkozásommal. Rengeteg kudarc és csalódás ért, amit akkor nagyon nehezen kezeltem. Nehéz volt elengednem az életemet, a „negyedik gyermekemet” teljesen ingyen, de nem volt más választásom! Egyedül az étel-házhozszállítás maradt nálunk, amit a mai napig szorosan felügyelek.

A boltokban kapható Update termékekhez már semmi közöm, mert a márkából teljesen kiszálltam.

Épp ezért kezdtem fejleszteni az új applikációt, amely ingyenesen segít eligazodni az embereknek abban, hogy mit mikor egyenek. Több mint hatezer ételt feldolgoztunk szénhidrátcsökkentett és normál ver­zió­ban. Ha beütsz egy ételnevet, kiírja, hogy azt mikor eheted az adott napon. Két színnel jelzi ezt: a sárgát csak délig, a zöldet eheted egész nap – ilyen a csülök, a káposzta, a grillcsirke, a hal stb. Ehhez egy komoly szakember, dr. Csapó János biokémia professzor adott hiteles szakmai ajánlást. Ma már szerencsére jól alakulnak a dolgaim. Az egyik oldalon temetem a „gyerekemet”, a másikon pedig nevelek egy újat.