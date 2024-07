"Úgy viselkedett vele, mintha ciki lenne" - Neoton koncerten kapták le Szoboszlait és barátnőjét

Szoboszlai Dominik ledobta a bulvár atombombát, mikor a napokban először posztolt közös fotót a barátnőjével, Borkával. Rajongók százezreinek tört össze a szíve a nagy bejelentés után, pedig már hónapok óta nyílt titok volt, hogy a magyar válogatott kapitánya és a fehérvári lány nem csak barátok. Viszont most, hogy hivatalos lett a kapcsolat, Borkára is milliók tekintete szegeződött, minden lépését figyelik a közösségi oldalakon, és bizony máshol is. Például egy Neoton koncerten…

Szoboszlai Dominik Csepregi Évával bulizott (Fotó: Bors)

Péntek este a Plázson lépett fel a Neoton Família, ahol sokak meglepetésére feltűnt Szoboszlai is a közönség soraiban. Ki mással érkezett volna, mint a barátnőjével, ám ezúttal nem kettesben romantikáztak. Elkísérte őket Borka családja is. Redditen már fel is szólalt a történtekről pár ember, és elmesélték, milyen volt az újdonsült álompárral és a többiekkel együtt bulizni.

Meglepődtem Borkán, nekem úgy tűnt iszonyatosan el van szállva magától. Dominik viszont úgy viselkedett vele, mintha neki is ciki lenne

– írta egy sasszemű megfigyelő, míg valaki másik szemüvegen keresztül nézte ugyanazt a mozit.

– Nem tudom, ti mit láttatok, szerintem tök cukik voltak. Dominik egyáltalán nem volt távolságtartó, max az volt érezhető rajta, hogy zavarja a figyelem. Borka meg szerelmes, nyilván körberajongja az emberét. Az meg szerintem csak plusz pont, ha Domi jól kijön a barátnője családjával is – fogalmazott.

Az estéről amúgy Borka is megosztott egy képet, igaz, hogy azon csak a színpad látszódik. Ellenben Csepregi Éva a koncert után lőtt egy közös fotót a Liverpool sztárjával, amihez annyit írt:

Micsoda közönség, köszönjük Plázs. Micsoda fotó, köszönjük Szoboszlai Dominiknak, hogy eljött a Neoton koncertre. Szeretünk Domi

– írta Csepregi, mi pedig mutatjuk a fotót.

Dominikról egyébként már videók is kerültek fel a TikTokra, az egyik ilyen, mikor távozik a helyszínről. Ott viszont csak a testőre és ő volt látható, Borka sehol... A felvétel készítője azt írta: