Székesfehérvári lány lehet Szoboszlai Dominik új barátnője

Szoboszlai Dominik körül mindig történik valami. Ha éppen nem a Liverpoolban nyújtott elképesztő teljesítménye miatt beszélnek róla, akkor egy-két rajongó éppen azt találgatja, hogy ki lehet a sztárfocista aktuális barátnője… Az már többször szóba került, hogy Dominik esetleg visszatalált volt barátnőjéhez, Gécsek Fannihoz, de most egy új hölgy neve is belekerült a kalapba.

Szoboszlai Dominik új barátnőjéről pletykálnak (Fotó: Csapó Balázs)

Szőke szépség lehet Szoboszlai Dominik barátnője

Alig pár napja még azt találgatták, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya vajon újra összejött-e Fannival, hiszen korábban a Gécsek család állítólagos közeli barátja erről számolt be, illetve a szőke szépség nemrég egy hatalmas rózsacsokorral pózolt, amit sokak szerint Dominik küldhetett neki. Az, hogy ennek mekkora a valóságalapja, nem tudjuk, tekintve, hogy sem a focista, sem pedig a modell nem erősítette meg a híreket, viszont ez a rajongókat egy kicsit sem zavarja. Ahogy az sem, hogy újabb pletykával álljanak elő…

Most egy másik, nem mellesleg ugyancsk szőke hölgy neve is felmerült Szoboszlaival kapcsolatban, ugyanis a Liverpool sztárja elkezdte követni őt az Instagramon. Ebben persze semmi nincs még, ám Dominik a szakítása óta nem érdeklődött a közösségi oldalán más lányok iránt, csupán azokat követte, akiket mindketten ismertek Fannival. Éppen ezért lepődtek meg a rajongók, hogy most egy székesfehérvári hölgy is ott van a listán…

Micsoda megfigyelés!

A közös kapcsolat már megvan, hiszen Dominik is fehérvári születésű, így jóllehet, hogy régóta ismerik egymást. Sőt, egy szemfülesebb Redditező még komolyabb szintre emelte a dolgot, ugyanis a szóban forgó, lánynál kiszúrt egy képet, ami szerinte a sportoló kocsijában készülhetett, tekintve a piros kárpitozást. Na meg egy óriási csokor vörös rózsa is a fotón díszelgett.

Ám, hogy a valóság mi, azt csakis Dominik tudhatja...

