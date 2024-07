„Sok szépet a jövőben is” – összetörtek a rajongók, Szinetár Dóra videóval jelentette be a búcsút

Mondhatni predesztinálva volt Szinetár Dóra színjátszás iránti szerelme, hiszen Szinetár Miklós és Hámori Ildikó gyermekekeként már kiskorától kezdve szívta magába a szakma minden csínját-bínját.

Szinetár Dóra videóban búcsúzott a közönségtől Fotó: Mate Krisztian

Tehetségének köszönhetően pedig hamar kiderült, hogy helye is van a pályán, hiszen a közönség már évtizedek óta rajong a játékáért. Így most egy kicsit össze is törtek, miután megtudták, hogy a Jászai Mari-díjas színész énekesnő többet nem játszik az Átriumban.

Szinetár Dóra elbúcsúzott

Szerencsére azonban gyorsan kiderült, hogy a jól megszokott darabokban továbbra is láthatjuk őt és kollégát is, azonban már egy másik teátrumban folytatják tovább.

Tegnap este a KultúrBrigád elbúcsúzott az Átriumtól. Ősztől a RAM-ban folytatják! Láthatóan mindenki örömére…

– írta Szinetár Dóra az Facebook-oldalán megosztott videójához. A búcsú pillanatihoz egyik követője pedig így kommentelt: