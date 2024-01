77 éves lett Hámori Ildikó, így ünnepelt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő – Megható videó!

Hámori Ildikó, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a napokban ünnepelte a születésnapját. Családja messze híres arról, mennyire tisztelik és szeretik egymást. Férje, Szinetár Miklós – aki nem mellesleg február 8-án tölti a 92. életévét – és lányuk, Szinetár Dóra is híres szülei nyomdokaiba lépett, és a mai napig példa értékű az összetartásuk, az egymás iránti tiszteletük.

Hámori Ildikó és lánya, Szinetár Dóra igazi anya-lánya kapcsolatot ápolnak. (Fotó: Máté Krisztián)

A csodálatos hangú és még annál is fantasztikusabb művésznő szeretteivel ünnepelte évfordulóját, melybe lányának köszönhetően az internetezők is bepillantást nyerhetnek. Dóra közösségi oldalán osztotta meg azt a pillanatot, amikor édesanyja éppen elfújja a gyertyákat. A poszthoz néhány megható gondolatot is fűzött:

Megszámolta megvan-e kétszer a 7, kívánt, aztán elfújta. És mosolygott, ahogy csak ő tud. Nagyon Boldog Születésnapot Mamika! Vagy ahogy Benji hívja Édes Csillagom!

– írja a színésznő a bejegyzésében.

Szinetár Dóra szüleivel. (Fotó: Máté Krisztián)

A szoros kötelék ezekből a mondatokból is jól kiérezhető. Szinetár Dóra mindig is büszkén beszélt édesanyjával való kapcsolatáról.

"Édesanyám nem terelgetett engem direkt módon, ahhoz túl önfejű vagyok, inkább ösztönösen hiteles mintát adott, amit én is tovább tudok adni (mára már tudatosan is) a saját gyerekeimnek. Elvárta tőlem az őszinteséget, de cserébe ő is őszintén megosztotta velem az élete történéseit, így kialakult köztünk egy folyamatos és bensőséges kommunikáció. Őszinteség és odafigyelés a másikra, nem kell nagy titkokra gondolnunk. Máig közvetlen részesei vagyunk egymás életének, mindent megbeszélhetünk, és nem csak udvariasságból hallgatjuk meg a másikat. Édesanyám semmilyen szempontból nem tűnik „idősnek”. Fizikailag és szellemileg is még mindig partner a legtöbb dologban mindannyiunknak"

– mondta néhány hónappal ezelőtt a Hot! magazinnak Szinetár Dóra.